Philips представила перший у світі ігровий монітор із екраном 1000 Гц

Philips Monitors представила екран ENIA 27M2N5500XD, що став першим монітором у світі, здатним працювати з частотою оновлення до 1000 Гц. Компанія орієнтує модель насамперед на кіберспортсменів та користувачів, для яких ключовим є максимально плавний відеоряд.

Монітор отримав 27-дюймову панель із двома режимами роботи. При роздільній здатності QHD (2560х1440) він забезпечує частоту 500 Гц, а при переході на Full HD (1920х1080) здатний піднятися до рекордних 1000 Гц. Час відгуку становить 1 мс у режимі GtG, статична контрастність досягає 2000:1. Модель сертифікована за стандартом VESA DisplayHDR 400, підтримує низьку затримку введення та демонструє високу точність відтворення кольорів з Delta E нижче двох.

У конструкції передбачено засоби зменшення впливу синього спектру, а також ігрові функції типу вбудованого прицілу. Підставка дозволяє змінювати висоту та кут нахилу. Підключення здійснюється через DisplayPort, що забезпечує стабільну роботу на надвисоких частотах.

Розробка помітно відрізняється від типових рішень над ринком, де стандартними вважаються значення від 240 до 360 Гц. У той же час досягнення 1000 Гц можливе лише зі зменшенням роздільної здатності Full HD, що робить модель швидше спеціалізованою для кіберспортивних дисциплін, ніж повсякденним вибором для широкої аудиторії. Багато гравців, зосереджені на режимах змагань, зазвичай самі знижують графічні параметри, щоб прибрати зайві ефекти, тому перехід на нижчу роздільну здатність навряд чи стане для них перешкодою.

Philips поки не повідомляє, коли саме дисплей надійде у продаж і якою буде його вартість.