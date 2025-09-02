Первые тесты Google Pixel 10 Pro XL: камеры и прочность

DxOMark опубликовал результаты тестирования камер смартфона Pixel 10 Pro XL. Устройство набрало 163 балла и заняло четвертое место в мировом рейтинге, уступив Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra. Таким образом, модель оказалась наиболее высоко оцененной среди смартфонов не китайских производителей.

Возможности камер Pixel 10 Pro XL

Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором получила высокие оценки за экспозицию, точность баланса белого и широкий динамический диапазон. Ультраширокий модуль на 48 МП показал хороший результат, однако при тестах был отмечен небольшой уровень шума. Телефото-камера с пятикратным оптическим увеличением продемонстрировала детализированные кадры на родном зуме, но потерю качества при промежуточных значениях масштабирования.

Видеозапись оценили в 160 баллов: отмечена стабильность экспозиции, детализация и контроль шумов при дневном свете. Портретный режим получил 168 баллов благодаря корректной передаче оттенков кожи и выделению фона.

Характеристики камер остались такими же, как у предшественника Pixel 9 Pro XL, но использование процессора Tensor G5 улучшило обработку фото и видео. Добавлены программные функции, включая Video Boost и Pro Res Zoom, которые расширяют возможности съёмки, в том числе при крупном увеличении.

Тесты JerryRigEverything

В тоже время блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, провёл проверку прочности смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Тест включал стандартный набор испытаний — воздействие скальпеля, огня, шила и проверку на изгиб. На заключительном этапе Нельсон попытался согнуть устройство руками, но корпус не проявил признаков деформации.

Экран, прикрытый стеклом Gorilla Glass Victus 2, получил повреждения лишь на шестом и седьмом уровнях шкалы Мооса. Даже после двадцатисекундного контакта с пламенем дисплей и сканер отпечатков продолжили корректно работать. Менее стойкими оказались боковые панели и область вокруг блока камер — они легко поддаются царапинам. Кнопки корпуса можно снять, однако они устанавливаются обратно и сохраняют работоспособность.