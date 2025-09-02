Перші тести Google Pixel 10 Pro XL: камери та міцність

DxOMark опублікував результати тестування камер Pixel 10 Pro XL. Пристрій набрав 163 бали і зайняв четверте місце у світовому рейтингу, поступившись Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X8 Ultra та Vivo X200 Ultra. Таким чином, модель виявилася найбільш високо оціненою серед смартфонів не китайських виробників.

Можливості камер Pixel 10 Pro XL

Основна камера з 50-мегапіксельним сенсором отримала високі оцінки за експозицію, точність балансу білого та широкий динамічний діапазон. Ультраширокий модуль на 48 МП показав добрий результат, проте при тестах було відзначено невеликий рівень шуму. Телефото-камера з п’ятикратним оптичним збільшенням продемонструвала деталізовані кадри на рідному зумі, але втрати якості при проміжних значеннях масштабування.

Відеозапис оцінили у 160 балів: відзначено стабільність експозиції, деталізація та контроль шумів при денному світлі. Портретний режим отримав 168 балів завдяки коректній передачі відтінків шкіри та виділенню фону.

Характеристики камер залишилися такими ж, як у попередника Pixel 9 Pro XL, але використання процесора Tensor G5 покращило обробку фото та відео. Додано програмні функції, включаючи Video Boost та Pro Res Zoom, які розширюють можливості зйомки, у тому числі при великому збільшенні.

Тести JerryRigEverything

Водночас блогер Зак Нельсон, відомий під ніком JerryRigEverything, перевірив міцність смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Тест включав стандартний набір випробувань – вплив скальпеля, вогню, шила та перевірку на вигин. На заключному етапі Нельсон спробував зігнути пристрій руками, але корпус не виявив ознак деформації.

Екран, прикритий склом Gorilla Glass Victus 2, отримав пошкодження лише на шостому та сьомому рівнях шкали Моосу. Навіть після двадцятисекундного контакту з полум’ям дисплей та сканер відбитків продовжили коректно працювати. Менш стійкими виявилися бічні панелі та область навколо блоку камер – вони легко піддаються подряпинам. Кнопки корпусу можна зняти, але вони встановлюються назад і зберігають працездатність.