Перенос музыки из Spotify в Apple Music теперь возможно по всему миру19.09.25
В мае 2025 года Apple анонсировала встроенный инструмент для переноса медиатеки из сторонних стриминговых сервисов в Apple Music. Первоначально функция работала лишь в ограниченном числе стран, но теперь компания расширяет её на глобальный рынок, сообщает MacRumors.
Возможность переноса из Spotify в Apple Music стала доступна практически во всех странах, за исключением материкового Китая, Мьянмы и россии. Таким образом, пользователи в Украине тоже получили доступ к нововведению, хотя в некоторых случаях опция может появиться только после очередного серверного обновления или выхода новой версии приложения.
Перенос медиатеки из Spotify в Apple Music возможен как с устройств на iOS и iPadOS, так и со смартфонов на Android. На iPhone и iPad функция доступна во вкладке «Приложения» в настройках, а на Android — прямо в параметрах Apple Music. Пользователь должен выбрать нужный сервис, авторизоваться в нём и отметить, какие данные необходимо перенести.
Функция поддерживает перенос сохранённых песен, альбомов и плейлистов из Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal и YouTube Music. Для интеграции Apple использовала решения сервиса SongShift.
