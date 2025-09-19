Перенесення музики зі Spotify до Apple Music тепер можливе по всьому світу19.09.25
У травні 2025 року Apple анонсувала вбудований інструмент для перенесення медіатеки зі сторонніх стрімінгових сервісів Apple Music. Спочатку функція працювала лише в обмеженій кількості країн, але тепер компанія розширює її на глобальний ринок, повідомляє MacRumors.
Можливість перенесення з Spotify до Apple Music стала доступна практично у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, М’янми та Росії. Таким чином, користувачі в Україні також отримали доступ до нововведення, хоча в деяких випадках опція може з’явитися лише після чергового оновлення сервера або виходу нової версії програми.
Перенесення медіатеки зі Spotify до Apple Music можливе як з пристроїв на iOS та iPadOS, так і зі смартфонів на Android. На iPhone та iPad функція доступна у вкладці «Додатки» в налаштуваннях, а на Android — прямо у параметрах Apple Music. Користувач повинен вибрати потрібний сервіс, авторизуватись у ньому та відзначити, які дані необхідно перенести.
Функція підтримує перенесення збережених пісень, альбомів та плейлистів із Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal та YouTube Music. Для інтеграції Apple використовувала рішення SongShift.
