OpenAI договорилась с владельцами The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других изданий об обучении ИИ на их материалах28.05.24
OpenAI договорилась с владельцами The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других изданий об обучении ИИ на их материалах. Договоренность стоила компании разработчику 250 миллионов долларов.
Компании OpenAI и News Corp заключили многолетнее соглашение. В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к широкому спектру новостного контента от News Corp, включая материалы таких изданий, как The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других. Этот контент будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, разработанных OpenAI.
По данным The Wall Street Journal, договор предусматривает выплату News Corp 250 миллионов долларов в течение пяти лет в форме наличных и кредитов. Такое сотрудничество не является уникальным случаем: ранее компании, занимающиеся разработкой ИИ, заключали финансовые соглашения с новостными издателями для обучения своих систем. В частности, OpenAI также заключила подобные соглашения с Reddit, Financial Times, Associated Press, немецким издателем Axel Springer и испанской Prisa.
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Обзор Acer Chromebook 314 (CB314-4H): полегче!
OpenAI договорилась с владельцами The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других изданий об обучении ИИ на их материалахбизнес искусственный интеллект
В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к широкому спектру новостного контента от News Corp, включая материалы таких изданий, как The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других
Полноразмерные наушники Baseus Bass 35 Max с автономностью до 65 часов стоят $17Bluetooth наушники
Одной из ключевых особенностей Baseus Bass 35 Max является система подавления шумов во время звонков, за работу которой отвечают два микрофона. Это обеспечивает более четкое и разборчивое звучание голоса при общении.