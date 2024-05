OpenAI договорилась с владельцами The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других изданий об обучении ИИ на их материалах

Компании OpenAI и News Corp заключили многолетнее соглашение. В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к широкому спектру новостного контента от News Corp, включая материалы таких изданий, как The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и других. Этот контент будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, разработанных OpenAI.

По данным The Wall Street Journal, договор предусматривает выплату News Corp 250 миллионов долларов в течение пяти лет в форме наличных и кредитов. Такое сотрудничество не является уникальным случаем: ранее компании, занимающиеся разработкой ИИ, заключали финансовые соглашения с новостными издателями для обучения своих систем. В частности, OpenAI также заключила подобные соглашения с Reddit, Financial Times, Associated Press, немецким издателем Axel Springer и испанской Prisa.