OpenAI домовилася з власниками The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun та інших видань про навчання ШІ на їхніх матеріалах28.05.24
OpenAI домовилася з власниками The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun та інших видань про навчання ІІ на їхніх матеріалах. Домовленість коштувала компанії розробнику 250 мільйонів доларів.
Компанії OpenAI та News Corp уклали багаторічну угоду. В рамках цієї угоди OpenAI отримає доступ до широкого спектру контенту новин від News Corp, включаючи матеріали таких видань, як The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun та інших. Цей контент використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту, таких як ChatGPT, розроблених OpenAI.
За даними The Wall Street Journal, договір передбачає виплату News Corp 250 мільйонів доларів протягом п’яти років у формі готівки та кредитів. Така співпраця не є унікальним випадком: раніше компанії, які займаються розробкою ШІ, укладали фінансові угоди з видавцями новин для навчання своїх систем. Зокрема, OpenAI також уклала подібні угоди з Reddit, Financial Times, Associated Press, німецьким видавцем Axel Springer та іспанською Prisa.
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