Новый iPhone 17 Pro получил самый большой аккумулятор среди всех смартфонов Apple

На осеннем мероприятии компания Apple анонсировала iPhone 17 Pro. Он получил переработанный корпус из алюминия с защитным покрытием Ceramic Shield спереди и сзади.

Как и iPhone Air, модели Pro работают на чипе A19 Pro, который, по заявлениям Apple, обеспечивает вычислительную мощность уровня MacBook Pro. Для эффективного охлаждения в устройствах установлена испарительная камера. Пиковая производительность NPU в 4 раза больше, чем у Apple A18 Pro.

Он получил 12 ГБ оперативной памяти и минимум 256 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон оснастили самым ёмким аккумулятором среди всех iPhone — Apple обещает до 39 часов воспроизведения видео без подзарядки. На задней панели появилась новая деталь дизайна — так называемое «плато камеры». В отличие от прошлых моделей, блок камер теперь расширен и занимает большую частину корпуса, визуально напоминая широкую панель у смартфонов Google Pixel. Одним из самых заметных нововведений стала и новая цветовая гамма: к классическим вариантам добавился яркий мандариновый оттенок.

Камеры iPhone 17 Pro

Система камер сохранила тройную конфигурацию, но теперь все три модуля оснащены 48-мегапиксельными сенсорами. Телефотообъектив получил на 56% увеличенный сенсор. Фронтальная камера также обновилась: теперь это 18-мегапиксельный модуль с поддержкой Center Stage, который автоматически подстраивает кадр под положение пользователя. Видеосъёмка тоже вышла на новый уровень — iPhone 17 Pro поддерживает запись в формате ProRes RAW и систему синхронизации Genlock.

Доступны варианты оптического зума: 4-кратный при 100 мм и 8-кратный при 200 мм. Камера поддерживает ProRes RAW, Apple Log 2 и функцию Genlock для синхронизации видео с нескольких камер.

Устройства доступны в трёх цветах: серебристом, синем и оранжевом.

Цены

Стоимость iPhone 17 Pro стартует с $1099. Предзаказы откроются в пятницу, а официальные продажи начнутся 19 сентября.