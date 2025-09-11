Новий iPhone 17 Pro має найбільший акумулятор серед усіх смартфонів Apple11.09.25
На осінньому заході Apple анонсувала iPhone 17 Pro. Він отримав перероблений алюмінієвий корпус із захисним покриттям Ceramic Shield спереду та ззаду.
Як і iPhone Air, моделі Pro працюють на чіпі A19 Pro, який, за словами Apple, забезпечує обчислювальну потужність рівня MacBook Pro. Для ефективного охолодження в пристроях встановлена випарна камера. Пікова продуктивність нейронного процесора в 4 рази більша, ніж у Apple A18 Pro.
Він отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та щонайменше 256 ГБ вбудованої пам’яті.
Смартфон оснащений найємнішим акумулятором серед усіх iPhone — Apple обіцяє до 39 годин відтворення відео без підзарядки. На задній панелі з’явилася нова деталь дизайну — так звана «пластина камери». На відміну від попередніх моделей, блок камери тепер розширений і займає більшу частину корпусу, візуально нагадуючи широку панель смартфонів Google Pixel. Одним із найпомітніших нововведень стала нова кольорова гама: до класичних варіантів додався яскравий мандариновий відтінок.
Камери iPhone 17 Pro
Система камер зберегла потрійну конфігурацію, але тепер усі три модулі оснащені 48-мегапіксельними сенсорами. Телеоб’єктив отримав на 56% більший сенсор. Фронтальна камера також оновлена: тепер це 18-мегапіксельний модуль з підтримкою Center Stage, який автоматично налаштовує кадр під положення користувача. Відеозапис також вийшов на новий рівень — iPhone 17 Pro підтримує запис у форматі ProRes RAW та систему синхронізації Genlock.
Доступні опції оптичного зуму: 4x при 100 мм та 8x при 200 мм. Камера підтримує ProRes RAW, Apple Log 2 та функцію Genlock для синхронізації відео з кількох камер.
Пристрої доступні у трьох кольорах: сріблястому, синьому та помаранчевому.
Ціни
Ціна iPhone 17 Pro починається від 1099 доларів. Попередні замовлення відкриються у п’ятницю, а офіційні продажі розпочнуться 19 вересня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що нестандартного і наскільки не ергономічними після неї є звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Новий iPhone 17 Pro має найбільший акумулятор серед усіх смартфонів Apple Apple iPhone акумулятор смартфон
На осінньому заході Apple анонсувала iPhone 17 Pro. Він отримав перероблений алюмінієвий корпус із захисним покриттям Ceramic Shield спереду та ззаду.
Навушники Bose QuietComfort Ultra 2 отримали оновлену систему шумоподавлення та ціну $449 Bluetooth навушники
Bose QuietComfort Ultra 2 мають перероблену конструкцію з акцентом на зручність при тривалому використанні
Навушники Bose QuietComfort Ultra 2 отримали оновлену систему шумоподавлення та ціну $449
Mercedes-Benz GLC отримав повністю електричну версію
Представлені три версії нового розумного годинника Apple Watch
Anker Soundcore Work – голосовий рекордер з ШІ для транскрибування та резюмування інтерв’ю
Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії?
Нова консоль Lenovo Legion Go 2 отримала AMD Ryzen Z2 Extreme та дисплей OLED 144 Гц
Чому Samsung S25 Ultra став хітом продажів
IFA 2025: новий ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та тріо моніторів
Porsche представила бездротову зарядку для електромобілів
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт