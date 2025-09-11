Новий iPhone 17 Pro має найбільший акумулятор серед усіх смартфонів Apple

На осінньому заході Apple анонсувала iPhone 17 Pro. Він отримав перероблений алюмінієвий корпус із захисним покриттям Ceramic Shield спереду та ззаду.

Як і iPhone Air, моделі Pro працюють на чіпі A19 Pro, який, за словами Apple, забезпечує обчислювальну потужність рівня MacBook Pro. Для ефективного охолодження в пристроях встановлена ​​випарна камера. Пікова продуктивність нейронного процесора в 4 рази більша, ніж у Apple A18 Pro.

Він отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та щонайменше 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон оснащений найємнішим акумулятором серед усіх iPhone — Apple обіцяє до 39 годин відтворення відео без підзарядки. На задній панелі з’явилася нова деталь дизайну — так звана «пластина камери». На відміну від попередніх моделей, блок камери тепер розширений і займає більшу частину корпусу, візуально нагадуючи широку панель смартфонів Google Pixel. Одним із найпомітніших нововведень стала нова кольорова гама: до класичних варіантів додався яскравий мандариновий відтінок.

Камери iPhone 17 Pro

Система камер зберегла потрійну конфігурацію, але тепер усі три модулі оснащені 48-мегапіксельними сенсорами. Телеоб’єктив отримав на 56% більший сенсор. Фронтальна камера також оновлена: тепер це 18-мегапіксельний модуль з підтримкою Center Stage, який автоматично налаштовує кадр під положення користувача. Відеозапис також вийшов на новий рівень — iPhone 17 Pro підтримує запис у форматі ProRes RAW та систему синхронізації Genlock.

Доступні опції оптичного зуму: 4x при 100 мм та 8x при 200 мм. Камера підтримує ProRes RAW, Apple Log 2 та функцію Genlock для синхронізації відео з кількох камер.

Пристрої доступні у трьох кольорах: сріблястому, синьому та помаранчевому.

Ціни

Ціна iPhone 17 Pro починається від 1099 доларів. Попередні замовлення відкриються у п’ятницю, а офіційні продажі розпочнуться 19 вересня.