Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб

В ходе церемонии The Game Awards 2025 года студия Creative Assembly официально анонсировала Total War: WARHAMMER 40,000 — первую игру серии, действие которой разворачивается не в прошлом или фэнтезийном мире, а в далеком футуристическом будущем вселенной Warhammer 40,000.

Разработчики подчеркивают, что смена эпохи не означает отказа от оснований формулы Total War. В новой части сохраняется упор на масштабную стратегию, крупные кинематографические сражения и решения, влияющие на ход всей кампании, но сейчас все это перенесено в формат галактической войны. Игрокам предстоит управлять армиями в огромной «песочнице» из планет и звездных систем, шаг за шагом прокладывая свой путь к доминированию.

В Creative Assembly называют проект не просто новым сеттингом, а попыткой по-новому раскрыть саму идею Total War. Компания будет строиться вокруг захвата планет, развития военной экономики, управления флотами и боями как на поверхности миров, так и с применением орбитальных ударов. Со временем игра должна превратиться в масштабное галактическое поле битвы с культовыми героями, техникой и локациями вселенной Warhammer 40,000.

На старте заявлены несколько фракций, включая космодесант, орков, эльдар и астра милитарум. Армии можно будет настраивать зрительно и тактически, выбирая военачальников и формируя уникальные комбинации умений и снаряжения.

Дата выхода Total War: WARHAMMER 40,000 пока не раскрывается. Известно, что релиз запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X, а 16 декабря студия проведет отдельное мероприятие, на котором пообещала поделиться новыми деталями проекта.