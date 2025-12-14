Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб

Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб14.12.25
У ході церемонії The Game Awards 2025 студія Creative Assembly офіційно анонсувала Total War: WARHAMMER 40,000 – першу гру серії, дія якої розгортається не в минулому або фентезійному світі, а в далекому футуристичному майбутньому всесвіту Warhammer 40,000.
Розробники наголошують, що зміна епохи не означає відмови від підстав формули Total War. У новій частині зберігається наголос на масштабну стратегію, великі кінематографічні битви та рішення, що впливають на хід усієї кампанії, але зараз усе це перенесено у формат галактичної війни. Гравцям належить керувати арміями у величезній «пісочниці» із планет та зіркових систем, крок за кроком прокладаючи свій шлях до домінування.
Creative Assembly називають проект не просто новим сеттингом, а спробою по-новому розкрити саму ідею Total War. Компанія будуватиметься навколо захоплення планет, розвитку військової економіки, управління флотами та боями як на поверхні світів, так і із застосуванням орбітальних ударів. Згодом гра має перетворитися на масштабне галактичне поле битви з культовими героями, технікою та локаціями всесвіту Warhammer 40,000.
На старті заявлено кілька фракцій, включаючи космодесант, орків, ельдар та астра мілітарум. Армії можна буде налаштовувати візуально і тактично, обираючи воєначальників та формуючи унікальні комбінації умінь та спорядження.
Дата виходу Total War: WARHAMMER 40,000 поки що не розкривається. Відомо, що реліз заплановано на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X, а 16 грудня студія проведе окремий захід, на якому пообіцяла поділитися новими деталями проекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб ігри
Creative Assembly офіційно анонсувала Total War: WARHAMMER 40,000 – першу гру серії, дія якої розгортається не в минулому чи фентезійному світі
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер ігри смартфон
Ключовою особливістю Pocket Play є форм-фактор слайдера. Під екраном розміщено повноцінний фізичний контролер із хрестовиною, кнопками ABXY, клавішами «Start» та «Select»
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb