Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб

У ході церемонії The Game Awards 2025 студія Creative Assembly офіційно анонсувала Total War: WARHAMMER 40,000 – першу гру серії, дія якої розгортається не в минулому або фентезійному світі, а в далекому футуристичному майбутньому всесвіту Warhammer 40,000.

Розробники наголошують, що зміна епохи не означає відмови від підстав формули Total War. У новій частині зберігається наголос на масштабну стратегію, великі кінематографічні битви та рішення, що впливають на хід усієї кампанії, але зараз усе це перенесено у формат галактичної війни. Гравцям належить керувати арміями у величезній «пісочниці» із планет та зіркових систем, крок за кроком прокладаючи свій шлях до домінування.

Creative Assembly називають проект не просто новим сеттингом, а спробою по-новому розкрити саму ідею Total War. Компанія будуватиметься навколо захоплення планет, розвитку військової економіки, управління флотами та боями як на поверхні світів, так і із застосуванням орбітальних ударів. Згодом гра має перетворитися на масштабне галактичне поле битви з культовими героями, технікою та локаціями всесвіту Warhammer 40,000.

На старті заявлено кілька фракцій, включаючи космодесант, орків, ельдар та астра мілітарум. Армії можна буде налаштовувати візуально і тактично, обираючи воєначальників та формуючи унікальні комбінації умінь та спорядження.

Дата виходу Total War: WARHAMMER 40,000 поки що не розкривається. Відомо, що реліз заплановано на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X, а 16 грудня студія проведе окремий захід, на якому пообіцяла поділитися новими деталями проекту.