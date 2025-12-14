Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб

14.12.25

Новая Total War WARHAMMER 40,000

 

У ході церемонії The Game Awards 2025 студія Creative Assembly офіційно анонсувала Total War: WARHAMMER 40,000 – першу гру серії, дія якої розгортається не в минулому або фентезійному світі, а в далекому футуристичному майбутньому всесвіту Warhammer 40,000.

 

Розробники наголошують, що зміна епохи не означає відмови від підстав формули Total War. У новій частині зберігається наголос на масштабну стратегію, великі кінематографічні битви та рішення, що впливають на хід усієї кампанії, але зараз усе це перенесено у формат галактичної війни. Гравцям належить керувати арміями у величезній «пісочниці» із планет та зіркових систем, крок за кроком прокладаючи свій шлях до домінування.

 

Creative Assembly називають проект не просто новим сеттингом, а спробою по-новому розкрити саму ідею Total War. Компанія будуватиметься навколо захоплення планет, розвитку військової економіки, управління флотами та боями як на поверхні світів, так і із застосуванням орбітальних ударів. Згодом гра має перетворитися на масштабне галактичне поле битви з культовими героями, технікою та локаціями всесвіту Warhammer 40,000.

 

На старті заявлено кілька фракцій, включаючи космодесант, орків, ельдар та астра мілітарум. Армії можна буде налаштовувати візуально і тактично, обираючи воєначальників та формуючи унікальні комбінації умінь та спорядження.

 

Дата виходу Total War: WARHAMMER 40,000 поки що не розкривається. Відомо, що реліз заплановано на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X, а 16 грудня студія проведе окремий захід, на якому пообіцяла поділитися новими деталями проекту.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
139
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

10.12.25
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
views
6
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025

НовиниNews
14.12.25 | 18.51
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
Новая Total War WARHAMMER 40,000

Creative Assembly офіційно анонсувала Total War: WARHAMMER 40,000 – першу гру серії, дія якої розгортається не в минулому чи фентезійному світі

14.12.25 | 16.28
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер  
Ayaneo ​​Pocket Play

Ключовою особливістю Pocket Play є форм-фактор слайдера. Під екраном розміщено повноцінний фізичний контролер із хрестовиною, кнопками ABXY, клавішами «Start» та «Select»

14.12.25 | 18.51
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
14.12.25 | 16.28
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
13.12.25 | 16.49
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
13.12.25 | 08.17
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
12.12.25 | 19.05
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
12.12.25 | 16.22
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
12.12.25 | 14.09
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
12.12.25 | 13.00
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
12.12.25 | 10.11
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
12.12.25 | 08.50
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
12.12.25 | 07.28
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
11.12.25 | 19.13
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
11.12.25 | 16.30
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb