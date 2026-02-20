Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS   

Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS20.02.26
Компания Новая почта объявила о начале сотрудничества с американской службой доставки UPS. Новое партнёрство предусматривает возможность отправки посылок весом до 30 килограммов из США в Украину через сеть более чем из шести тысяч пунктов приема, действующих на территории Соединенных Штатов.
Запуск нового канала доставки
Отправители могут воспользоваться инфраструктурой сети UPS Store, которая охватывает практически всю территорию США. Выбрать ближайшее отделение можно на сайте или в мобильном приложении украинского оператора. По данным компании, ориентировочный срок доставки отправлен в Украину составляет от семи дней с момента передачи посылки в пункт приема.
В компании отмечают, что запуск нового направления призван упростить логистику для частных клиентов и бизнеса, которым необходимо регулярно отправлять посылки из США в Украину. Речь идет о стандартных международных отправлениях, включая документы и разные категории товаров в пределах установленного веса.
Как оформляется отправка
Для использования сервиса пользователям необходимо пройти регистрацию на сайте оператора и создать международное отправление в Интернет. После оформления заказа и оплаты клиент получает уникальный QR-код, используемый при передаче посылки в одном из пунктов UPS Store. Отправление требуется предварительно упаковать и предоставить оператору вместе с QR-кодом для сканирования.
Компания также указывает, что при регистрации юзерам предоставляется скидка на доставку. Оплатить пересылку можно удобным способом через онлайн-сервисы оператора.
Страхование и условия компенсации
В стоимость доставки автоматически включено страхование отправлено с оценочной стоимостью до 150 долларов. Для посылок с более высокой стоимостью предусмотрена дополнительная комиссия в размере 0,5%. В случае утраты или повреждения отправления по независящим от клиента причинам компания обязуется компенсировать заявленную стоимость в полном объеме.
Тарифы на пересылку
Стоимость доставки из США в Украину зависит от веса отправления. Минимальный тариф для документов и посылок весом в один килограмм установлен на уровне 25 долларов. Пересылка отправленная вагой до двух килограммов обойдется в 30 долларов, до пяти килограммов — в 50 долларов. Для более тяжёлых категорий предусмотрены тарифы 80 долларов за посылки до десяти килограммов, 150 долларов — до двадцати килограммов и 200 долларов — до тридцати килограммов.
Стоимость доставки из США в Украину составляет:
- документы и посылки до 1 кг – $25
- посылки до 2 кг – $30
- посылки до 5 кг – $50
- посылки до 10 кг – $80
- посылки до 20 кг – $150
- посылки до 30 кг – $200
Дополнительные детали и условия работы нового сервиса компания разместила на своем официальном сайте и в мобильном приложении.
