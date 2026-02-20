Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS

Нова пошта оголосила про початок співпраці з американською службою доставки UPS. Нове партнерство передбачає можливість відправки посилок вагою до 30 кілограмів зі США в Україну через мережу більш ніж шести тисяч пунктів прийому, що діють на території Сполучених Штатів.

Запуск нового каналу доставки

Відправники можуть скористатися інфраструктурою мережі UPS Store, яка охоплює майже всю територію США. Вибрати найближче відділення можна на сайті або мобільному додатку українського оператора. За даними компанії, орієнтовний термін доставки відправлений до України становить від семи днів з моменту передачі посилки до пункту прийому.

У компанії зазначають, що запуск нового напряму покликаний спростити логістику для приватних клієнтів та бізнесу, яким необхідно регулярно надсилати посилки із США до України. Йдеться про стандартні міжнародні відправлення, включаючи документи та різні категорії товарів у межах встановленої ваги.

Як оформляється відправка

Для використання сервісу користувачам необхідно пройти реєстрацію на сайті оператора та створити міжнародне відправлення до Інтернету. Після оформлення замовлення та оплати клієнт отримує унікальний QR-код, який використовується під час передачі посилки в одному з пунктів UPS Store. Надсилання потрібно попередньо запакувати та надати оператору разом з QR-кодом для сканування.

Компанія також показує, що з реєстрації користувачам надається знижка на доставку. Сплатити пересилання можна у зручний спосіб через онлайн-сервіси оператора.

Страхування та умови компенсації

У вартість доставки автоматично включено страхування, відправлене з оціночною вартістю до 150 доларів. Для посилок із вищою вартістю передбачено додаткову комісію у розмірі 0,5%. У разі втрати або пошкодження відправлення з незалежних від клієнта причин компанія зобов’язується компенсувати заявлену вартість у повному обсязі.

Тарифи на пересилання

Вартість доставки із США в Україну залежить від ваги відправлення. Мінімальний тариф для документів та посилок вагою один кілограм встановлено на рівні 25 доларів. Пересилання відправлене вагою до двох кілограмів коштуватиме 30 доларів, до п’яти кілограмів — 50 доларів. Для більш важких категорій передбачено тарифи 80 доларів за посилки до десяти кілограмів, 150 доларів – до двадцяти кілограмів та 200 доларів – до тридцяти кілограмів.

Вартість доставки з США до України складає:

документи та посилки до 1 кг – $25

посилки до 2 кг – $30

посилки до 5 кг – $50

посилки до 10 кг – $80

посилки до 20 кг – $150

посилки до 30 кг – $200

Додаткові деталі та умови роботи нового сервісу компанія розмістила на своєму офіційному сайті та в мобільному додатку.