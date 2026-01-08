Ноутбуки Acer на CES 2026: новые Intel Core Ultra Series 3 и Copilot+

На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала ноутбуки Aspire 14 AI, Aspire 16 AI, Swift 16 AI, Swift Edge AI. Все модели получили процессоры Intel Core Ultra Series 3 и поддержку функций Copilot+ PC в среде Windows 11.

Характеристики Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI

Линейки Aspire 14 AI и Aspire 16 AI могут оснащаться процессорами вплоть до Intel Core Ultra 9 386H и встроенной графикой Intel Graphics. В зависимости от конфигурации ноутбуки поддерживают до 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X. Для хранения данных используются твердотельные накопители PCIe Gen 4: максимальный объём SSD у Aspire 16 AI достигает 2 ТБ, тогда как Aspire 14 AI предлагается с накопителями ёмкостью до 1 ТБ.

Обе модели оснащаются дисплеями формата WUXGA с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Частота обновления экрана может достигать 120 Гц. Acer также предусмотрела версии с сенсорным экраном и вариантами на базе OLED-матриц. Для всех конфигураций заявлено покрытие цветового пространства NTSC на уровне 45%.

В конструкции ноутбуков компания сделала упор на компактность и малый вес. Устройства получили увеличенный тачпад и шарнир, позволяющий раскрывать экран на 180 градусов. В оснащение входят ИК-камера с разрешением 1080p FHD и механической шторкой для защиты приватности, а также система из трёх микрофонов, рассчитанная на работу с голосовыми функциями и видеосвязью.

Софт в Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI

Отдельное внимание Acer уделила программным возможностям на базе искусственного интеллекта. В ноутбуках реализован центр управления ИИ-инструментами Acer Intelligent Space, утилита AcerSense для мониторинга состояния системы и её оптимизации, а также технологии Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice, предназначенные для улучшения качества изображения при видеосвязи и подавления фоновых шумов. Кроме того, предусмотрена функция Acer My Key, позволяющая настраивать собственные сочетания клавиш, в том числе для быстрого доступа к возможностям Copilot+ PC, таким как Live Captions с переводом в реальном времени.

Набор интерфейсов включает два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, два разъёма USB Type-A, HDMI 2.1 и стандартный аудиоразъём. Также заявлена поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В обеих моделях используется аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч.

По информации Acer, ноутбук Aspire 14 AI в модификации A14-I71M/T поступит в продажу в Европе во втором квартале 2026 года, а на рынок Северной Америки — в третьем квартале 2026 года. Aspire 16 AI с индексом A16-I71M/T появится в Европе во втором квартале 2026 года, тогда как в Северной Америке его релиз запланирован также на второй квартал 2026 года.

Характеристики Acer Swift AI

Кроме того Acer представила линейку Swift AI — новое поколение компьютеров формата Copilot+ PC под управлением Windows 11. Серия ориентирована на профессионалов и создателей контента и сочетает аппаратную производительность с расширенными функциями на базе искусственного интеллекта.

В линейку вошли модели Swift 16 AI, Swift Edge AI, а также универсальные ноутбуки Swift Go AI с диагональю 14 и 16 дюймов. Флагманский Swift 16 AI оснащается процессором вплоть до Intel Core Ultra X9 388H и графикой Intel Arc B390. Модель получила 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3K WQXGA+, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. В конструкции также предусмотрена увеличенная тактильная сенсорная панель, рассчитанная на работу со стилусом стандарта MPP 2.5.

Модель Acer Swift Edge AI делает акцент на мобильности. Вес 14-дюймовой версии составляет менее одного килограмма, при этом корпус соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810H. Swift Edge AI и Swift 16 AI поддерживают процессоры Intel Core Ultra 9, конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ и твердотельные накопители объёмом до 1 ТБ. В обеих сериях используются OLED-дисплеи с разрешением до 3K WQXGA+, встроенные инфракрасные камеры для авторизации и видеосвязи, а также аудиосистема DTS:X Ultra, рассчитанная на работу в разных условиях.

Для кого Acer Swift Go AI

Acer Swift Go AI позиционируется как более доступное решение в рамках серии. Эти ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Ultra X9, оперативной памятью LPDDR5x объёмом до 32 ГБ и SSD до 1 ТБ. В зависимости от конфигурации используются дисплеи с разрешением 2K или 3K, сенсорные панели Multi-Control и аудиосистема DTS:X Ultra, что делает модели подходящими как для повседневных задач, так и для работы с контентом.

Все устройства линейки Swift AI поддерживают полный набор возможностей Windows 11 Copilot+, включая голосовое управление, анализ отображаемого на экране контента и ускоренное выполнение задач с использованием локальных ИИ-функций.

По информации Acer, ноутбук Swift 16 AI поступит в продажу в первом квартале 2026 года. Модели Swift Edge AI и Swift Go AI с диагоналями 14 и 16 дюймов появятся на рынке во втором квартале 2026 года. Продажи запланированы в Северной Америке, Европе, Австралии, а также в странах Ближнего Востока и Африки.