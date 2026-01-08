  

Ноутбуки Acer на CES 2026: новые Intel Core Ultra Series 3 и Copilot+

08.01.26

Acer Swift AI

 

На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала ноутбуки Aspire 14 AI, Aspire 16 AI, Swift 16 AI, Swift Edge AI. Все модели получили процессоры Intel Core Ultra Series 3 и поддержку функций Copilot+ PC в среде Windows 11.

 

Характеристики Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI

Acer Aspire 14 AI

 

Линейки Aspire 14 AI и Aspire 16 AI могут оснащаться процессорами вплоть до Intel Core Ultra 9 386H и встроенной графикой Intel Graphics. В зависимости от конфигурации ноутбуки поддерживают до 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X. Для хранения данных используются твердотельные накопители PCIe Gen 4: максимальный объём SSD у Aspire 16 AI достигает 2 ТБ, тогда как Aspire 14 AI предлагается с накопителями ёмкостью до 1 ТБ.

 

Обе модели оснащаются дисплеями формата WUXGA с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Частота обновления экрана может достигать 120 Гц. Acer также предусмотрела версии с сенсорным экраном и вариантами на базе OLED-матриц. Для всех конфигураций заявлено покрытие цветового пространства NTSC на уровне 45%.

 

В конструкции ноутбуков компания сделала упор на компактность и малый вес. Устройства получили увеличенный тачпад и шарнир, позволяющий раскрывать экран на 180 градусов. В оснащение входят ИК-камера с разрешением 1080p FHD и механической шторкой для защиты приватности, а также система из трёх микрофонов, рассчитанная на работу с голосовыми функциями и видеосвязью.

 

Софт в Acer Aspire 14 AI и Aspire 16 AI

Acer Aspire 14 AI

Отдельное внимание Acer уделила программным возможностям на базе искусственного интеллекта. В ноутбуках реализован центр управления ИИ-инструментами Acer Intelligent Space, утилита AcerSense для мониторинга состояния системы и её оптимизации, а также технологии Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice, предназначенные для улучшения качества изображения при видеосвязи и подавления фоновых шумов. Кроме того, предусмотрена функция Acer My Key, позволяющая настраивать собственные сочетания клавиш, в том числе для быстрого доступа к возможностям Copilot+ PC, таким как Live Captions с переводом в реальном времени.

 

Набор интерфейсов включает два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, два разъёма USB Type-A, HDMI 2.1 и стандартный аудиоразъём. Также заявлена поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В обеих моделях используется аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч.

 

По информации Acer, ноутбук Aspire 14 AI в модификации A14-I71M/T поступит в продажу в Европе во втором квартале 2026 года, а на рынок Северной Америки — в третьем квартале 2026 года. Aspire 16 AI с индексом A16-I71M/T появится в Европе во втором квартале 2026 года, тогда как в Северной Америке его релиз запланирован также на второй квартал 2026 года.

 

Характеристики Acer Swift AI

 

Acer Swift AI

 

Кроме того Acer представила линейку Swift AI — новое поколение компьютеров формата Copilot+ PC под управлением Windows 11. Серия ориентирована на профессионалов и создателей контента и сочетает аппаратную производительность с расширенными функциями на базе искусственного интеллекта.

 

В линейку вошли модели Swift 16 AI, Swift Edge AI, а также универсальные ноутбуки Swift Go AI с диагональю 14 и 16 дюймов. Флагманский Swift 16 AI оснащается процессором вплоть до Intel Core Ultra X9 388H и графикой Intel Arc B390. Модель получила 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3K WQXGA+, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. В конструкции также предусмотрена увеличенная тактильная сенсорная панель, рассчитанная на работу со стилусом стандарта MPP 2.5.

Модель Acer Swift Edge AI делает акцент на мобильности. Вес 14-дюймовой версии составляет менее одного килограмма, при этом корпус соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810H. Swift Edge AI и Swift 16 AI поддерживают процессоры Intel Core Ultra 9, конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ и твердотельные накопители объёмом до 1 ТБ. В обеих сериях используются OLED-дисплеи с разрешением до 3K WQXGA+, встроенные инфракрасные камеры для авторизации и видеосвязи, а также аудиосистема DTS:X Ultra, рассчитанная на работу в разных условиях.

Для кого Acer Swift Go AI

Acer Swift Go AI позиционируется как более доступное решение в рамках серии. Эти ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Ultra X9, оперативной памятью LPDDR5x объёмом до 32 ГБ и SSD до 1 ТБ. В зависимости от конфигурации используются дисплеи с разрешением 2K или 3K, сенсорные панели Multi-Control и аудиосистема DTS:X Ultra, что делает модели подходящими как для повседневных задач, так и для работы с контентом.

Все устройства линейки Swift AI поддерживают полный набор возможностей Windows 11 Copilot+, включая голосовое управление, анализ отображаемого на экране контента и ускоренное выполнение задач с использованием локальных ИИ-функций.

По информации Acer, ноутбук Swift 16 AI поступит в продажу в первом квартале 2026 года. Модели Swift Edge AI и Swift Go AI с диагоналями 14 и 16 дюймов появятся на рынке во втором квартале 2026 года. Продажи запланированы в Северной Америке, Европе, Австралии, а также в странах Ближнего Востока и Африки.


