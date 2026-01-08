Ноутбуки Acer на CES 2026: нові Intel Core Ultra Series 3 та Copilot+

На виставці CES 2026 компанія Acer анонсувала ноутбуки Aspire 14 AI, Aspire 16 AI, Swift 16 AI, Swift Edge AI. Усі моделі отримали процесори Intel Core Ultra Series 3 та підтримку функцій Copilot+ PC серед Windows 11.

Характеристики Acer Aspire 14 AI та Aspire 16 AI

Лінійки Aspire 14 AI та Aspire 16 AI можуть оснащуватися процесорами аж до Intel Core Ultra 9 386H та вбудованою графікою Intel Graphics. Залежно від конфігурації, ноутбуки підтримують до 32 ГБ вбудованої пам’яті LPDDR5X. Для зберігання даних використовуються твердотільні накопичувачі PCIe Gen 4: максимальний об’єм SSD Aspire 16 AI досягає 2 ТБ, тоді як Aspire 14 AI пропонується з накопичувачами ємністю до 1 ТБ.

Обидві моделі оснащуються дисплеями формату WUXGA з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та співвідношенням сторін 16:10. Частота оновлення екрана може досягати 120 Гц. Acer також передбачила версії із сенсорним екраном та варіантами на базі OLED-матриць. Для всіх конфігурацій заявлено покриття колірного простору NTSC на рівні 45%.

У конструкції ноутбуків компанія зробила упор на компактність та малу вагу. Пристрої отримали збільшений тачпад та шарнір, що дозволяє розкривати екран на 180 градусів. В оснащення входять ІЧ-камера з роздільною здатністю 1080p FHD та механічною шторкою для захисту приватності, а також система з трьох мікрофонів, розрахована на роботу з голосовими функціями та відеозв’язком.

Софт в Acer Aspire 14 AI та Aspire 16 AI

Окрему увагу Acer приділила програмним можливостям з урахуванням штучного інтелекту. У ноутбуках реалізований центр управління ІІ-інструментами Acer Intelligent Space, утиліта AcerSense для моніторингу стану системи та її оптимізації, а також технології Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice, призначені для покращення якості зображення під час відеозв’язку та придушення фонових шумів. Крім того, передбачена функція Acer My Key, що дозволяє налаштовувати власні комбінації клавіш, у тому числі для швидкого доступу до можливостей Copilot+ PC, таких як Live Captions із перекладом у реальному часі.

Набір інтерфейсів включає два порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, два роз’єми USB Type-A, HDMI 2.1 та стандартний аудіороз’єм. Також заявлено підтримку бездротових інтерфейсів Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. В обох моделях використовується акумулятор ємністю 65 Вт·год.

За інформацією Acer, ноутбук Aspire 14 AI у модифікації A14-I71M/T надійде у продаж у Європі у другому кварталі 2026 року, а на ринок Північної Америки – у третьому кварталі 2026 року. Aspire 16 AI з індексом A16-I71M/T з’явиться у Європі у другому кварталі 2026 року, тоді як у Північній Америці його реліз заплановано також на другий квартал 2026 року.

Характеристики Acer Swift AI

Крім того, Acer представила лінійку Swift AI — нове покоління комп’ютерів формату Copilot+ PC під керуванням Windows 11. Серія орієнтована на професіоналів та творців контенту та поєднує апаратну продуктивність з розширеними функціями на базі штучного інтелекту.

До лінійки увійшли моделі Swift 16 AI, Swift Edge AI, а також універсальні ноутбуки Swift Go AI з діагоналлю 14 і 16 дюймів. Флагманський Swift 16 AI оснащується процесором аж до Intel Core Ultra X9 388H та графікою Intel Arc B390. Модель отримала 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 3K WQXGA+, частотою оновлення 120 Гц та повним охопленням кольорового простору DCI-P3. У конструкції також передбачено збільшену тактильну сенсорну панель, розраховану на роботу зі стилусом стандарту MPP 2.5.

Модель Acer Swift Edge AI робить акцент на мобільності. Вага 14-дюймової версії становить менше кілограма, при цьому корпус відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H. Swift Edge AI та Swift 16 AI підтримують процесори Intel Core Ultra 9, конфігурації з оперативною пам’яттю до 32 ГБ та твердотільні накопичувачі об’ємом до 1 ТБ. В обох серіях використовуються OLED-дисплеї з роздільною здатністю до 3K WQXGA+, вбудовані інфрачервоні камери для авторизації та відеозв’язку, а також аудіосистема DTS:X Ultra, яка розрахована на роботу в різних умовах.

Для кого Acer Swift Go AI

Acer Swift Go AI позиціонується як більш доступне рішення в рамках серії. Ці ноутбуки оснащуються процесорами Intel Core Ultra X9, оперативною пам’яттю LPDDR5x об’ємом до 32 ГБ та SSD до 1 ТБ. Залежно від конфігурації використовуються дисплеї з роздільною здатністю 2K або 3K, сенсорні панелі Multi-Control та аудіосистема DTS:X Ultra, що робить моделі придатними як для повсякденних завдань, так і для роботи з контентом.

Всі пристрої лінійки Swift AI підтримують повний набір можливостей Windows 11 Copilot+, включаючи голосове управління, аналіз відображуваного на екрані контенту та прискорене виконання завдань з використанням локальних ШІ-функцій.

За інформацією Acer, ноутбук Swift 16 AI надійде в продаж у першому кварталі 2026 року. Моделі Swift Edge AI та Swift Go AI з діагоналями 14 та 16 дюймів з’являться на ринку у другому кварталі 2026 року. Продаж запланований у Північній Америці, Європі, Австралії, а також у країнах Близького Сходу та Африки.