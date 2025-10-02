Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra получил аккумулятор 192 Вт·год — неделя работы в режиме ожидания02.10.25
Обычно даже самые производительные ноутбуки оснащаются аккумуляторами ёмкостью не более 99 Вт·ч из-за требований безопасности и ограничений при перелётах. Однако Avenir Telecom под брендом Energizer представила серию ноутбуков, где главным акцентом стала автономность.
В линейку вошли три модели: EnergyBook Pro 15, Pro XL 18 и флагманский Pro Ultra. Последний получил крупный 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и аккумулятор на 192 Вт·ч (13 000 мА·ч). По данным производителя, заряда хватает до 28 часов активной работы или на неделю в режиме ожидания.
Внутри EnergyBook Pro Ultra установлен процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD NVMe на 512 ГБ. Дискретной видеокарты нет, но предусмотрен базовый набор интерфейсов: USB-C, USB 3.0, HDMI, картридер SD и разъём для наушников. Стоимость ноутбука заявлена на уровне €449, хотя, вероятно, речь идёт о младшей модели.
Использование аккумулятора такой ёмкости накладывает ограничения. Перевещти в самолете его будет сложно. В США правила Федерального управления гражданской авиации позволяют перевозить батареи до 160 Вт·ч, но всё, что превышает 100 Вт·ч, требует отдельного согласования с авиакомпанией. Аналогичные условия действуют и в Украине: батареи свыше 100 Вт·ч можно перевозить только при наличии разрешения и отдельно от устройства. Поэтому производитель позиционирует Pro Ultra как решение для тех, кому важна максимальная автономность, но не требуется частая перевозка ноутбука в самолётах.
Благодаря ИИ рыночная капитализация NVIDIA превысила $4,5 трлн NVIDIA бизнес
Акции NVIDIA выросли почти на 3% и достигли нового исторического максимума, увеличив рыночную капитализацию компании до более чем $4,5 трлн.
