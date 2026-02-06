Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащен Intel Core i7‑14650HX и графикой Nvidia RTX 5060

Acer выпустила Shadow Knight Neo 16 — высокопроизводительный, но при этом относительно недорогой игровой ноутбук, который стал одной из первых моделей среднего сегмента на GPU поколения RTX 50.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 300 Гц, что делает его подходящим вариантом для соревновательных игр. Яркость достигает 500 нит, заявлено 100% покрытие цветового пространства sRGB и поддержка DC Dimming.

Характеристики Acer Shadow Knight Neo 16

За производительность системы отвечает процессор Intel Core i7-14650HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop — конфигурация не флагманская, но её достаточно для запуска игр на средних и высоких настройках.

Система охлаждения включает два вентилятора по 101 лопасти каждый и увеличенные тепловые трубки, что позволяет удерживать совокупную мощность CPU+GPU на уровне до 170 Вт без заметного троттлинга. В конфигурацию входят 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD PCIe 4.0 и два слота для накопителей.

Acer Shadow Knight Neo 16 поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C 3.2 Gen2, несколькими USB-портами и Ethernet 2.5G.

Ноутбук получил крышку с металлическим покрытием и настраиваемую RGB-подсветку каждой клавиши.

Новинка от Acer пока доступна только в Китае по цене около $1300 (в пересчёте с юаней). О глобальном релизе пока не сообщается.