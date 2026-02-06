Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащений Intel Core i7-14650HX та графікою Nvidia RTX 5060

Acer випустила Shadow Knight Neo 16 високопродуктивний, але при цьому відносно недорогий ігровий ноутбук, який став однією з перших моделей середнього сегмента на GPU покоління RTX 50.

Ноутбук оснащений 16-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2.5K та частотою оновлення 300 Гц, що робить його відповідним варіантом для ігор для змагань. Яскравість досягає 500 нит, заявлено 100% покриття колірного простору sRGB та підтримка DC Dimming.

Характеристики Acer Shadow Knight Neo 16

За продуктивність системи відповідає процесор Intel Core i7-14650HX та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop – конфігурація не флагманська, але її достатньо для запуску ігор на середніх та високих налаштуваннях.

Система охолодження включає два вентилятори по 101 лопаті кожен і збільшені теплові трубки, що дозволяє утримувати сукупну потужність CPU + GPU на рівні до 170 Вт без помітного тротлінгу. У конфігурацію входять 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600, SSD PCIe 4.0 та два слоти для накопичувачів.

Acer Shadow Knight Neo 16 підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C 3.2 Gen2, кількома USB-портами та Ethernet 2.5G.

Ноутбук отримав кришку з металевим покриттям і RGB-підсвічування кожної клавіші, що налаштовується.

Новинка від Acer поки що доступна тільки в Китаї за ціною близько $1300 (у перерахунку з юанів). Про глобальний реліз поки не повідомляється.