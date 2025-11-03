Nothing Phone (3a) Lite — первый бюджетный смартфон бренда стоит €249

Компания Nothing после выпуска флагманского Phone (3) представила свой первый бюджетный смартфон Nothing Phone (3a) Lite. Хотя производитель уже имеет более доступные модели под брендом CMF, именно эта новинка стала первым официальным лайт-устройством в главной линейке Nothing. Смартфон сохранил фирменный дизайн с прозрачной задней панелью и световым интерфейсом Glyph, ставшим узнаваемой чертой компании.

Дизайн и дисплей

Nothing Phone (3a) Lite получил тот же прозрачный корпус, однако система подсветки Glyph здесь упрощена — остался лишь один элемент, отвечающий за уведомление. Такой подход позволил удешевить модель, не утрачивая ее уникального вида.

Смартфон оборудован 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 120 Гц. Типичная яркость составляет 800 болт, а пиковая достигает 3000 болт – этого достаточно для комфортного использования даже под прямым солнцем. Экран прикрывает защитное стекло Panda Glass, под которым расположен оптический сканер отпечатков пальцев.

Производительность и память

Внутри Nothing Phone (3a) Lite работает чип MediaTek Dimensity 7300 Pro, который сочетает энергоэффективность и достойную производительность. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и предлагает 128 или 256 ГБ хранилища, с возможностью расширения через слот microSD.

Камеры

Основная камера состоит из трех модулей:

50 Мп (24 мм) — главный сенсор с оптической стабилизацией;

8 Мп (15 мм) — ультраширокоугольный объектив;

2 Мп — макрокамера.

Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор, расположенный в вырезе дисплея.

Автономность и программное обеспечение

Питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой восстановить заряд менее чем за полтора часа.

Смартфон работает под управлением Nothing OS 3.5, созданной на базе Android 15. Производитель обещает три больших обновления Android и шесть лет патчей безопасности.

Цена и доступность

Nothing Phone (3a) Lite представлен в двух цветах — Black и €249 / $249 / £249 за версию с 8/128 ГБ памяти, а конфигурация с 256 ГБ хранилища стоит . Продажи уже начались.

Благодаря сочетанию узнаваемого дизайна, современной платформы и умеренной цены, Phone (3a) Lite может стать самым популярным устройством Nothing среди массового пользователя.