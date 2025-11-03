Nothing Phone (3a) Lite – перший бюджетний смартфон бренду коштує €249

Компанія Nothing після випуску флагманського Phone(3) представила свій перший бюджетний смартфон Nothing Phone(3a) Lite. Хоча виробник вже має доступніші моделі під брендом CMF, саме ця новинка стала першим офіційним лайт-пристроєм у головній лінійці Nothing. Смартфон зберіг фірмовий дизайн з прозорою задньою панеллю і світловим інтерфейсом Glyph, який став відомою рисою компанії.

Дизайн та дисплей

Nothing Phone (3a) Lite отримав той же прозорий корпус, проте система підсвічування Glyph тут спрощена – залишився лише один елемент, який відповідає за повідомлення. Такий підхід дозволив здешевити модель, не втрачаючи її унікального вигляду.

Смартфон обладнаний 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 120 Гц. Типова яскравість складає 800 болт, а пікова досягає 3000 болт – цього достатньо для комфортного використання навіть під прямим сонцем. Екран прикриває захисне скло Panda Glass, під яким розташований оптичний сканер відбитків пальців.

Продуктивність та пам’ять

Усередині Nothing Phone (3a) Lite працює чіп MediaTek Dimensity 7300 Pro, який поєднує енергоефективність та гідну продуктивність. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує 128 або 256 ГБ сховища з можливістю розширення через слот microSD.

Камери

Основна камера складається з трьох модулів:

50 Мп (24 мм) — головний сенсор із оптичною стабілізацією;

8 Мп (15 мм) — ультраширококутний об’єктив;

2 Мп — макрокамера.

Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор, розташований у вирізі дисплея.

Автономність та програмне забезпечення

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАч за допомогою відновити заряд менш ніж за півтори години.

Смартфон працює під управлінням Nothing OS 3.5, створеної на базі Android 15. Виробник обіцяє три великі оновлення Android та шість років патчів безпеки.

Ціна та доступність

Nothing Phone (3a) Lite представлений у двох кольорах – Black і €249/$249/£249 за версію з 8/128 ГБ пам’яті, а конфігурація з 256 ГБ сховища коштує. Продаж уже почався.

Завдяки поєднанню відомого дизайну, сучасної платформи та помірної ціни, Phone (3a) Lite може стати найпопулярнішим пристроєм Nothing серед масового користувача.