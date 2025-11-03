Nothing Phone (3a) Lite – перший бюджетний смартфон бренду коштує €24903.11.25
Компанія Nothing після випуску флагманського Phone(3) представила свій перший бюджетний смартфон Nothing Phone(3a) Lite. Хоча виробник вже має доступніші моделі під брендом CMF, саме ця новинка стала першим офіційним лайт-пристроєм у головній лінійці Nothing. Смартфон зберіг фірмовий дизайн з прозорою задньою панеллю і світловим інтерфейсом Glyph, який став відомою рисою компанії.
Дизайн та дисплей
Nothing Phone (3a) Lite отримав той же прозорий корпус, проте система підсвічування Glyph тут спрощена – залишився лише один елемент, який відповідає за повідомлення. Такий підхід дозволив здешевити модель, не втрачаючи її унікального вигляду.
Смартфон обладнаний 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 120 Гц. Типова яскравість складає 800 болт, а пікова досягає 3000 болт – цього достатньо для комфортного використання навіть під прямим сонцем. Екран прикриває захисне скло Panda Glass, під яким розташований оптичний сканер відбитків пальців.
Продуктивність та пам’ять
Усередині Nothing Phone (3a) Lite працює чіп MediaTek Dimensity 7300 Pro, який поєднує енергоефективність та гідну продуктивність. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує 128 або 256 ГБ сховища з можливістю розширення через слот microSD.
Камери
Основна камера складається з трьох модулів:
- 50 Мп (24 мм) — головний сенсор із оптичною стабілізацією;
- 8 Мп (15 мм) — ультраширококутний об’єктив;
- 2 Мп — макрокамера.
Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор, розташований у вирізі дисплея.
Автономність та програмне забезпечення
Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАч за допомогою відновити заряд менш ніж за півтори години.
Смартфон працює під управлінням Nothing OS 3.5, створеної на базі Android 15. Виробник обіцяє три великі оновлення Android та шість років патчів безпеки.
Ціна та доступність
Nothing Phone (3a) Lite представлений у двох кольорах – Black і €249/$249/£249 за версію з 8/128 ГБ пам’яті, а конфігурація з 256 ГБ сховища коштує. Продаж уже почався.
Завдяки поєднанню відомого дизайну, сучасної платформи та помірної ціни, Phone (3a) Lite може стати найпопулярнішим пристроєм Nothing серед масового користувача.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Nothing Phone (3a) Lite – перший бюджетний смартфон бренду коштує €249 MediaTek Андроід смартфон
Nothing Phone (3a) Lite отримав той самий прозорий корпус, проте система підсвічування Glyph тут спрощена. Використовується чіп MediaTek Dimensity 7300 Pro
Українська компанія Grammarly стає Superhuman сервіс штучний інтелект
Заснована в Україні платформа Grammarly оголосила про масштабний ребрендінг: тепер компанія об’єднує свої продукти і стає Superhuman
Українська компанія Grammarly стає Superhuman
Кращі смарт-годинники для спорту в 2025 році
Тихий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій перший політ
Doom запустили на космічному супутнику ESA
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона
LG випустила перший 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 5
Instagram додала історію переглядів для коротких відео Reels