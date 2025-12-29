На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар   

На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар29.12.25
На платформе онлайн-объявлений OLX появилась новая функция торгов, позволяющая покупателям снизить цену товара до 40% от первоначальной стоимости – с согласия продавца. Опция уже доступна в объявлениях с возможностью покупки через доставку сервиса.
В карточках товаров под кнопкой «Купить с доставкой» появился дополнительный элемент, по которому может предложить собственную цену. После отправки предложения продавец получает его прямо в чате в виде отдельной карты с указанной суммой и отметкой, что цена действует исключительно для конкретного покупателя. В ответ продавец может либо согласиться на предложенную стоимость, либо отправить встречное предложение по другой цене.
Если стороны дают согласие, для покупателя активируется кнопка оформления покупки с доставкой OLX, но уже с обновленной ценой. Последующий процесс не отличается от стандартного сценария оформления заказа и отправки товара.
В рамках нового функционала система ограничивает максимальный размер скидки. Покупатель может снизить цену только на 40% суммы, указанной в объявлении. Таким образом, при стоимости товара 100 гривен минимальная допустимая цена в рамках торга будет составлять 60 гривен, а предложить меньшую сумму платформа не позволит.
Ответ конкурентов
Запуск функции торга совпал со временем с появлением «монобазара» от monobank – сервиса, работающего прямо в банковском приложении и ориентированного на продажу подержанных вещей. Новый маркетплейс предлагает автоматизированные механизмы торга, использование искусственного интеллекта для оформления объявлений, а также возможность направлять средства от продаж на благотворительные сборы, в частности, на поддержку Вооруженных сил Украины. На этом фоне обновление OLX выглядит как ответ на усиление конкуренции в сегменте онлайн продажи подержанных товаров.
На платформе доступна оплата по частям, а объявление можно быстро оформить с помощью встроенного ИИ-инструмента, формирующего расширенное описание товара на основе короткого текста. Механика торга также автоматизирована: покупатель делает ценовое предложение, а продавец только подтверждает или отклоняет его.
Деньги поступают продавцу после того, как покупатель получает товар в отделении почты. Если посылку не забирают, оплата автоматически возвращается. Во время тестирования до 8 января комиссия составляет 0,1% за каждую продажу, а по завершении бета-периода ее планируют поднять до 1,9%. Покупатели дополнительно оплачивают только доставку.
Среди отдельных возможностей предусмотрена благотворительная опция: до 8 января продавцы могут перечислить весь доход от продаж на благотворительность, а Monobank в таком случае удваивает сумму взноса. Новый сервис доступен в приложении Monobank в разделе «Маркет».
