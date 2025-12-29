На OLX можна буде поторгуватись і отримати знижку до 40% за товар   

На OLX можна буде поторгуватись і отримати знижку до 40% за товар29.12.25
На платформі онлайн-оголошень OLX з’явилася нова функція торгів, що дозволяє покупцям знизити ціну товару до 40% від первісної вартості за згодою продавця. Опція вже доступна в оголошеннях з можливістю придбання через доставку сервісу.
У картках товарів під кнопкою «Купити з доставкою» з’явився додатковий елемент, яким може запропонувати власну ціну. Після надсилання пропозиції продавець отримує його прямо в чаті у вигляді окремої картки із зазначеною сумою та відміткою, що ціна діє виключно для конкретного покупця. У відповідь продавець може або погодитись на запропоновану вартість, або відправити зустрічну пропозицію за іншою ціною.
Якщо сторони погоджуються, для покупця активується кнопка оформлення покупки з доставкою OLX, але вже з оновленою ціною. Подальший процес не відрізняється від стандартного сценарію оформлення замовлення та відправлення товару.
У межах нового функціоналу система обмежує максимальний розмір знижки. Покупець може знизити ціну лише на 40% від суми, зазначеної в оголошенні. Таким чином, за вартості товару 100 гривень мінімальна допустима ціна в рамках торгу становитиме 60 гривень, а запропонувати меншу суму платформа не дозволить.
Відповідь конкурентів
Запуск функції торгу збігся з часом з появою «монобазар» від monobank – сервісу, що працює прямо в банківському додатку та орієнтованого на продаж вживаних речей. Новий маркетплейс пропонує автоматизовані механізми торгу, використання штучного інтелекту для оформлення оголошень, а також можливість спрямовувати кошти від продажу на благодійні збори, зокрема на підтримку Збройних сил України. На цьому фоні оновлення OLX виглядає як відповідь на посилення конкуренції у сегменті онлайн продажу вживаних товарів.
На платформі доступна оплата частинами, а оголошення можна швидко оформити за допомогою вбудованого ІІ-інструменту, який формує розширений опис товару на основі короткого тексту. Механіка торгу також автоматизована: покупець робить цінову пропозицію, а продавець лише підтверджує чи відхиляє її.
Гроші надходять продавцю після того, як покупець отримує товар у відділенні пошти. Якщо посилку не забирають, оплата автоматично повертається. Під час тестування до 8 січня комісія становить 0,1% за кожний продаж, а після завершення бета-періоду її планують підняти до 1,9%. Покупці додатково оплачують лише доставку.
Серед окремих можливостей передбачено благодійну опцію: до 8 січня продавці можуть перерахувати весь дохід від продажів на благодійність, а Monobank у такому разі подвоює суму внеску. Новий сервіс доступний у програмі Monobank у розділі «Маркет».
