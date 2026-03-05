   

MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI

05.03.26

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

 

На выставке Mobile World Congress 2026 компания Lenovo представила новый концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Он сочетает съемный второй дисплей и сменные порты для адаптации под разные сценарии работы.

 

Концепт основан на 14-дюймовой шасси ноутбука. Дополнительный 14-дюймовый дисплей можно:

 

  • закрепить на крышке для совместной работы;
  • установить рядом как портативный монитор;
  • заменить им клавиатуру для создания двухэкранной системы.

 

В максимальной конфигурации рабочая область может достигать примерно 19 дюймов.

 

Модульные элементы включают в себя съемную Bluetooth-клавиатуру, дисплейные модули и сменные порты ввода-вывода (USB-A, USB-C, HDMI). Передача данных и питания между модулями осуществляется через контактные разъемы pogo-pin, обеспечивающие стабильную работу всех компонентов.

 

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

 

Универсальность для разных сценариев

 

The Verge отмечает, что Lenovo позиционирует концепт как универсальное устройство для профессионалов, работающих в течение дня в разных режимах — от мобильного использования до стационарной производительности.

 

Модульная конструкция позволяет адаптировать ноутбук под пользовательские задачи, сочетая портативность и возможности полноценной рабочей станции.

 

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept


05.03.26 | 18.49
05.03.26 | 17.04
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599    
Apple MacBook Neo

Apple представила доступный ноутбук MacBook Neo. Он получил мобильный процессор A18 Pro, который ранее использовался в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

