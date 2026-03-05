MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI    

MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI05.03.26
На выставке Mobile World Congress 2026 компания Lenovo представила новый концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Он сочетает съемный второй дисплей и сменные порты для адаптации под разные сценарии работы.
Концепт основан на 14-дюймовой шасси ноутбука. Дополнительный 14-дюймовый дисплей можно:
- закрепить на крышке для совместной работы;
- установить рядом как портативный монитор;
- заменить им клавиатуру для создания двухэкранной системы.
В максимальной конфигурации рабочая область может достигать примерно 19 дюймов.
Модульные элементы включают в себя съемную Bluetooth-клавиатуру, дисплейные модули и сменные порты ввода-вывода (USB-A, USB-C, HDMI). Передача данных и питания между модулями осуществляется через контактные разъемы pogo-pin, обеспечивающие стабильную работу всех компонентов.
Универсальность для разных сценариев
The Verge отмечает, что Lenovo позиционирует концепт как универсальное устройство для профессионалов, работающих в течение дня в разных режимах — от мобильного использования до стационарной производительности.
Модульная конструкция позволяет адаптировать ноутбук под пользовательские задачи, сочетая портативность и возможности полноценной рабочей станции.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI Bluetooth Lenovo MWC ноутбук
Lenovo представила новый концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Он сочетает съемный второй дисплей и сменные порты
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599 Apple iPhone ноутбук процессор
Apple представила доступный ноутбук MacBook Neo. Он получил мобильный процессор A18 Pro, который ранее использовался в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599
Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники
Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA
Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ
XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290