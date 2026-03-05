MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI

На выставке Mobile World Congress 2026 компания Lenovo представила новый концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Он сочетает съемный второй дисплей и сменные порты для адаптации под разные сценарии работы.

Концепт основан на 14-дюймовой шасси ноутбука. Дополнительный 14-дюймовый дисплей можно:

закрепить на крышке для совместной работы;

установить рядом как портативный монитор;

заменить им клавиатуру для создания двухэкранной системы.

В максимальной конфигурации рабочая область может достигать примерно 19 дюймов.

Модульные элементы включают в себя съемную Bluetooth-клавиатуру, дисплейные модули и сменные порты ввода-вывода (USB-A, USB-C, HDMI). Передача данных и питания между модулями осуществляется через контактные разъемы pogo-pin, обеспечивающие стабильную работу всех компонентов.

Универсальность для разных сценариев

The Verge отмечает, что Lenovo позиционирует концепт как универсальное устройство для профессионалов, работающих в течение дня в разных режимах — от мобильного использования до стационарной производительности.

Модульная конструкция позволяет адаптировать ноутбук под пользовательские задачи, сочетая портативность и возможности полноценной рабочей станции.