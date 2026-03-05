MWC 2026: представлений Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept – знімний дисплей, Bluetooth-клавіатура, порти USB-A, USB-C та HDMI    

MWC 2026: представлений Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept – знімний дисплей, Bluetooth-клавіатура, порти USB-A, USB-C та HDMI05.03.26
На виставці Mobile World Congress 2026 компанія Lenovo представила новий концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Він поєднує знімний другий дисплей та змінні порти для адаптації під різні сценарії роботи.
Концепт заснований на 14-дюймовому шасі ноутбука. Додатковий 14-дюймовий дисплей можна:
- закріпити на кришці для спільної роботи;
- встановити поруч із портативним монітором;
- замінити клавіатуру для створення двоекранної системи.
У максимальній конфігурації робоча область може досягати приблизно 19 дюймів.
Модульні елементи включають знімну Bluetooth-клавіатуру, дисплейні модулі та змінні порти вводу-виводу (USB-A, USB-C, HDMI). Передача даних та живлення між модулями здійснюється через контактні роз’єми pogo-pin, що забезпечують стабільну роботу всіх компонентів.
Універсальність для різних сценаріїв
The Verge зазначає, що Lenovo позиціонує концепт як універсальний пристрій для професіоналів, які працюють протягом дня у різних режимах – від мобільного використання до стаціонарної продуктивності.
Модульна конструкція дозволяє адаптувати ноутбук під завдання користувача, поєднуючи портативність і можливості повноцінної робочої станції.
