   

MWC 2026: представлений Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept – знімний дисплей, Bluetooth-клавіатура, порти USB-A, USB-C та HDMI

05.03.26

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

 

На виставці Mobile World Congress 2026 компанія Lenovo представила новий концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Він поєднує знімний другий дисплей та змінні порти для адаптації під різні сценарії роботи.

 

Концепт заснований на 14-дюймовому шасі ноутбука. Додатковий 14-дюймовий дисплей можна:

 

  • закріпити на кришці для спільної роботи;
  • встановити поруч із портативним монітором;
  • замінити клавіатуру для створення двоекранної системи.

 

У максимальній конфігурації робоча область може досягати приблизно 19 дюймів.

 

Модульні елементи включають знімну Bluetooth-клавіатуру, дисплейні модулі та змінні порти вводу-виводу (USB-A, USB-C, HDMI). Передача даних та живлення між модулями здійснюється через контактні роз’єми pogo-pin, що забезпечують стабільну роботу всіх компонентів.
Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

 

Універсальність для різних сценаріїв

 

The Verge зазначає, що Lenovo позиціонує концепт як універсальний пристрій для професіоналів, які працюють протягом дня у різних режимах – від мобільного використання до стаціонарної продуктивності.

 

Модульна конструкція дозволяє адаптувати ноутбук під завдання користувача, поєднуючи портативність і можливості повноцінної робочої станції.
Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
224
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.03.26
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
views
8
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше

02.03.26 | 05.23
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.03.26 | 18.49
MWC 2026: представлений Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept – знімний дисплей, Bluetooth-клавіатура, порти USB-A, USB-C та HDMI    
Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

Lenovo представила новий концепт модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC Concept. Він поєднує знімний другий дисплей та змінні порти

05.03.26 | 17.04
Apple MacBook Neo з процесором від iPhone 16 Pro коштує $599    
Apple MacBook Neo

Apple представила доступний ноутбук MacBook Neo Він отримав мобільний процесор A18 Pro, який раніше використовувався в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

05.03.26 | 18.49
MWC 2026: представлений Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept – знімний дисплей, Bluetooth-клавіатура, порти USB-A, USB-C та HDMI
05.03.26 | 17.04
Apple MacBook Neo з процесором від iPhone 16 Pro коштує $599
05.03.26 | 15.51
Starlink Mobile V2 – прямий 5G зі смартфонів через супутники
05.03.26 | 13.06
Lenovo на MWC 2026: оновлені ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 і X13 Detachable з Intel Core Ultra
05.03.26 | 11.49
Apple Studio Display XDR 2026 отримав професійний HDR екран роздільною здатністю 5K
05.03.26 | 10.08
Представлено розкладний смартфон Honor Magic V6 на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5
05.03.26 | 07.20
IDC: Криза пам’яті обвалить ринок смартфонів та унеможливить випуск моделей за $100
04.03.26 | 20.40
Українська DeViro розробляє новий дрон-перехоплювач SOKYRA
04.03.26 | 20.33
Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ
04.03.26 | 18.41
XGMI Z6X – проектор для перегляду кіно на стелі
04.03.26 | 15.50
MWC 2026: Honor Robot Phone – смартфон із рухомою зовнішньою камерою
04.03.26 | 14.26
Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%
04.03.26 | 13.41
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році
04.03.26 | 13.08
Представлений Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го покоління на MWC 2026
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290