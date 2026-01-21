Мобильные приложения загружают меньше, но тратят денег в них все больше

В 2025 году количество загрузок мобильных приложений из Google Play и Apple App Store снизилось уже 5 год подряд. За прошлый год из магазинов было установлено 106,9 млрд приложений и игр — на 2,7% меньше, чем годом ранее. При этом расходы пользователей, напротив, выросли, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчёт Appfigures.

Расходы на приложения и игры выросли более чем на 20%

По итогам года пользователи потратили на мобильные приложения и игры $155,8 млрд — на 21,6% больше, чем в 2024 году. Разработчикам удаётся всё активнее стимулировать покупки внутри приложений и оформление подписок, несмотря на устойчивое снижение общего числа загрузок.

Игры теряют статус главного источника дохода

Анализ Appfigures показывает, что мобильные игры постепенно перестают быть основным драйвером выручки. В 2025 году пользователи потратили на игры $72,2 млрд, что составляет 46% от всех расходов на мобильных платформах. В то же время расходы на неигровые приложения достигли $82,6 млрд. Хотя доходы от игр выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, сегмент приложений показал значительно более высокий рост — 33,9%.

Загрузки продолжают снижаться после пика пандемии

Снижение количества установок продолжается пятый год подряд после пиковых значений 2020 года, когда на фоне пандемии было загружено около 135 млрд игр и приложений. В 2025 году этот показатель сократился до 106,9 млрд. При этом на игры пришлось лишь 39,4 млрд загрузок — на 8,6% меньше, чем в 2024 году. Неигровые приложения остались почти на прежнем уровне, показав лишь незначительный рост на 1,1%.