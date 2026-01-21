Мобільні програми завантажують менше, але витрачають грошей у них дедалі більше

У 2025 році кількість завантажень мобільних програм з Google Play і Apple App Store знизилася вже 5 років поспіль. За минулий рік із магазинів було встановлено 106,9 млрд додатків та ігор — на 2,7% менше, ніж роком раніше. При цьому витрати користувачів, навпаки, зросли, повідомляє TechCrunch з посиланням на звіт Appfigures.

Витрати на програми та ігри зросли більш ніж на 20%

За підсумками року користувачі витратили на мобільні програми та ігри $155,8 млрд — на 21,6% більше, ніж у 2024 році. Розробникам вдається все активніше стимулювати покупки всередині додатків та оформлення підписок, незважаючи на стійке зниження загальної кількості завантажень.

Ігри втрачають статус головного джерела доходу

Аналіз Appfigures показує, що мобільні ігри поступово перестають бути основним драйвером виручки. 2025 року користувачі витратили на ігри $72,2 млрд, що становить 46% від усіх витрат на мобільних платформах. У той же час витрати на неігрові додатки досягли $82,6 млрд. Хоча доходи від ігор зросли на 10% порівняно з попереднім роком, сегмент додатків показав значно вище зростання — 33,9%.

Завантаження продовжують знижуватися після піку пандемії

Зниження кількості установок триває п’ятий рік поспіль після пікових значень 2020 року, коли на фоні пандемії було завантажено близько 135 млрд. ігор та додатків. 2025 року цей показник скоротився до 106,9 млрд. При цьому на ігри припало лише 39,4 млрд завантажень — на 8,6% менше, ніж 2024 року. Неігрові програми залишилися майже на колишньому рівні, показавши лише незначне зростання на 1,1%.