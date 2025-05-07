Microsoft анонсировала ремастер культовой игры Gears of War07.05.25
Несмотря на слухи о полноценном сборнике ремастеров трилогии Gears of War, Microsoft решила пойти другим путем. Компания официально анонсирована Gears of War: Reloaded — обновленная версия первой игры 2006 года. И она впервые в истории серии появится на консоли PlayStation 5.
Разработкой занимается студия The Coalition. Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа на трех платформах — ПК, Xbox Series X|S и PS5. Для пользователей Game Pass игра будет доступна с первого дня с поддержкой Xbox Cloud Gaming и функции Xbox Play Anywhere. Цифровая версия Ultimate Edition, уже имеющаяся в библиотеках Xbox-игроков, обновляется до Reloaded бесплатно.
Обновление коснулось всех ключевых элементов. Кампания работает в 4K и 60 FPS, мультиплеер – на скорости до 120 FPS. Добавлена поддержка HDR, Dolby Vision, 3D-звука, Dolby Atmos 7.1.4, технологии VRR. Переработанные визуальные эффекты, улучшенные тени, отображения, текстуры и освещение, добавлена суперразделенность с усовершенствованным сглаживанием.
Сюжетная часть больше не будет нуждаться в загрузках — благодаря SSD переходы между сценами стали мгновенными. Также реализована кросплей и синхронизация прогресса на всех платформах. Цена вопроса — $40.
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