02.05.25
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
views
19
comments 0
Ajax DoorBell

Новий пристрій від Ajax Systems є представником популярних сьогодні «розумних» дверних дзвінків. Але як і всі девайси компанії, Ajax DoorBell отримав цілий ряд можливостей, які вигідно вирізняють його з-поміж інших і при цьому роблять важливим елементом системи безпеки.