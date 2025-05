Microsoft анонсувала ремастер культової гри Gears of War

Незважаючи на чутки про повноцінну збірку ремайстрів трилогії Gears of War, Microsoft вирішила піти іншим шляхом. Компанія офіційно анонсована Gears of War: Reloaded – оновлена ​​версія першої гри 2006 року. І вона вперше в історії серії з’явиться на консолі PlayStation 5.

Розробкою займається студія The Coalition. Gears of War: Reloaded вийде 26 серпня на трьох платформах – ПК, Xbox Series X | S і PS5. Для користувачів Game Pass гра буде доступна з першого дня за допомогою Xbox Cloud Gaming та функції Xbox Play Anywhere. Цифрова версія Ultimate Edition, яка вже є в бібліотеках Xbox-гравців, оновлюється до Reloaded безкоштовно.

Оновлення торкнулося всіх ключових елементів. Кампанія працює у 4K та 60 FPS, мультиплеєр – на швидкості до 120 FPS. Додана підтримка HDR, Dolby Vision, 3D-звуку, Dolby Atmos 7.1.4, технології VRR. Перероблені візуальні ефекти, покращені тіні, відображення, текстури та освітлення, додано суперрозділеність із удосконаленим згладжуванням.

Сюжетна частина більше не потребуватиме завантажень — завдяки SSD переходи між сценами стали миттєвими. Також реалізована кросплей та синхронізація прогресу на всіх платформах. Ціна питання – $40.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram