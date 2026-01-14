 

Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя

14.01.26

Meizu 22 Next

 

На фестивале Meizu Fans Spring Festival 2026 компания Meizu показала экспериментальное устройство, ориентированное на более тесное и персонализированное взаимодействие со искусственным интеллектом, а также управление фирменной экосистемой гаджетов.

 

Новинка получила название Meizu 22 Next. Внутри компании и среди фанатов устройство уже успели прозвать «ИИ-кубиком», хотя по своей форме это компактный плоский квадрат с дисплеем и встроенной камерой, рассчитанный на постоянное взаимодействие с пользователем.

 

Meizu 22 Next оснащен 4-дюймовым экраном и задней камерой и сочетает в себе функции умного ассистента и мини-терминала для работы с ИИ-агентами. Устройство функционирует под управлением Flyme AIOS и поддерживает одновременный запуск нескольких ИИ-агентов, которые могут взаимодействовать между собой для выполнения более сложных сценариев и задач.

 

Ключевой особенностью гаджета стал так называемый эмоциональный искусственный интеллект. Система предлагает более сотни вариантов интерфейсов с различными эмоциональными реакциями, адаптируется в процессе общения и формирует свою «память реакций». За счёт этого устройство подстраивается под стиль общения владельца, запоминает его поведение, настроение и состояние здоровья, чтобы оказывать персонализированные советы, напоминания и эмоциональную поддержку в повседневном использовании.

 

Помимо роли персонального ассистента Meizu 22 Next может выполнять функции центра управления экосистемой бренда. Устройство способно управлять смартфонами Meizu, элементами умного дома, автомобилями и другими совместимыми устройствами, выступая единственной точкой доступа к сервисам и настройкам. В компании отмечают, что видят в этой модели новый формат персонального ІІ-помощника, выходящего за пределы классических смартфонов.

 

Благодаря дополнительным аксессуарам Meizu 22 Next можно носить с собой, использовать на настольной подставке или устанавливать в автомобиле, где устройство превращается в портативного цифрового помощника для поездок. Точные сроки выхода Meizu 22 Next на рынок и его стоимость компания пока не раскрывает.


