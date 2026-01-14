Meizu 22 Next – компактний ШІ-датчик настрою користувача

На фестивалі Meizu Fans Spring Festival 2026 компанія Meizu показала експериментальний пристрій, орієнтований на тіснішу та персоналізованішу взаємодію зі штучним інтелектом, а також управління фірмовою екосистемою гаджетів.

Новинка одержала назву Meizu 22 Next. Усередині компанії та серед фанатів пристрій уже встигли прозвати “ІІ-кубиком”, хоча за своєю формою це компактний плоский квадрат з дисплеєм та вбудованою камерою, розрахований на постійну взаємодію з користувачем.

Meizu 22 Next оснащений 4-дюймовим екраном і задньою камерою і поєднує функції розумного асистента і міні-терміналу для роботи з ІІ-агентами. Пристрій функціонує під керуванням Flyme AIOS та підтримує одночасний запуск кількох ШІ-агентів, які можуть взаємодіяти між собою для виконання складніших сценаріїв та завдань.

Ключовою особливістю гаджета став так званий штучний емоційний інтелект. Система пропонує більше сотні варіантів інтерфейсів з різними емоційними реакціями, адаптується у процесі спілкування та формує свою «пам’ять реакцій». За рахунок цього пристрій підлаштовується під стиль спілкування власника, запам’ятовує його поведінку, настрій та стан здоров’я, щоб надавати персоналізовані поради, нагадування та емоційну підтримку у повсякденному використанні.

Крім ролі персонального помічника Meizu 22 Next може виконувати функції центру управління екосистемою бренду. Пристрій здатний керувати смартфонами Meizu, елементами розумного будинку, автомобілями та іншими сумісними пристроями, виступаючи єдиною точкою доступу до сервісів та налаштувань. У компанії зазначають, що бачать у цій моделі новий формат персонального ШІ-помічника, який виходить за межі класичних смартфонів.

Завдяки додатковим аксесуарам Meizu 22 Next можна носити з собою, використовувати на настільній підставці або встановлювати в автомобілі, де пристрій перетворюється на портативного цифрового помічника для подорожей. Точні терміни виходу Meizu 22 Next на ринок та його вартість компанія поки що не розкриває.