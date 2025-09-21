Mausware Finger Maus — мышь-напальчник которой не нужна поверхность

Стартап Mausware представил Finger Maus — миниатюрную компьютерную мышь, которую можно закрепить на пальце и использовать без поверхности. Устройство задумано как альтернатива тачпадам и классическим мышам.

Проект стартовал ещё в 2020 году, а в ближайшее время команда намерена запустить кампанию на краудфандинговой платформе Indiegogo. По словам разработчиков, устройство может быть особенно полезно для пожилых пользователей или людей с нарушениями моторики. Принцип прост: вместо того чтобы перемещать мышь по столу, Finger Maus фиксируется на пальце, а курсором управляют движениями руки.

Модель Finger Maus Ultra весит всего 25 граммов и работает без коврика или любой другой поверхности. На корпусе предусмотрены выступы для нажатия левой и правой кнопок, а также для прокрутки. Есть порт USB-C для зарядки и прозрачное окно датчика снизу. Также поддерживается обновление прошивки. В демонстрационном ролике показана и другая версия — Finger Maus Classico, отличающаяся округлой формой и шарниром, позволяющим изменять угол корпуса.

Разработчики подчёркивают и экологичность устройства. Мышь печатается на 3D-принтере из биоразлагаемой растительной смолы и использует на 80% меньше пластика, чем стандартные модели. В зависимости от материала вес варьируется от 20 до 25 граммов.

Дата выхода пока остаётся неопределённой — изначально запуск планировали на август. На сайте Mausware уже опубликованы характеристики и фотографии прототипов. Однако станет ли Finger Maus реальной альтернативой привычным беспроводным мышам в 2025 году, покажет практика: история знает немало «революционных» гаджетов, которые так и не нашли аудиторию.