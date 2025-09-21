Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня

Стартап Mausware представив Finger Maus – мініатюрну комп’ютерну мишу, яку можна закріпити на пальці та використовувати без поверхні. Пристрій задумано як альтернатива тачпадам та класичним мишам.

Проект стартував ще 2020 року, а найближчим часом команда має намір запустити кампанію на краудфандинговій платформі Indiegogo. За словами розробників, пристрій може бути особливо корисним для літніх користувачів або людей з порушеннями моторики. Принцип простий: замість переміщати мишу по столу, Finger Maus фіксується на пальці, а курсором керують рухами руки.

Модель Finger Maus Ultra важить всього 25 грамів і працює без килимка чи будь-якої іншої поверхні. На корпусі передбачені виступи для натискання лівої та правої кнопок, а також для прокручування. Є порт USB-C для заряджання та прозоре вікно датчика знизу. Також підтримується оновлення мікропрограми. У демонстраційному ролику показано й іншу версію — Finger Maus Classico, що відрізняється округлою формою та шарніром, що дозволяє змінювати кут корпусу.



Розробники наголошують і на екологічності пристрою. Миша друкується на 3D-принтері з біорозкладної рослинної смоли та використовує на 80% менше пластику, ніж стандартні моделі. Залежно від матеріалу вага варіюється від 20 до 25 г.

Дата виходу поки що залишається невизначеною — спочатку запуск планували на серпень. На сайті Mausware вже опубліковані характеристики та фотографії прототипів. Однак, чи стане Finger Maus реальною альтернативою звичним бездротовим мишам у 2025 році, покаже практика: історія знає чимало «революційних» гаджетів, які так і не знайшли аудиторію.