Leica Camera могут купить за €1 миллиард

Владельцы немецкого производителя фототехники Leica Camera AG рассматривают возможность продажи контрольного пакета акций компании. Потенциальная сделка может быть оценена примерно в €1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, австрийский бизнесмен Андреас Кауфман и американская инвестиционная компания Blackstone Inc., которым принадлежит Leica Camera AG, ведут консультации с финансовыми советниками относительно возможной продажи.

Кто может купить Leica Camera

Среди потенциальных претендентов на покупку пакета акций называют китайскую инвестиционную группу HSG, ранее известную как Sequoia Capital China, а также шведскую компанию Altor Equity Partners. При этом подчеркивается, что переговоры находятся на ранней стадии, и никаких гарантий заключения сделки нет. Источники также отмечают, что семья Кауфманов может остаться инвестором компании даже после возможного завершения продажи.

Представители Leica Camera, Blackstone, HSG и Altor от комментариев отказались.

Leica имеет более чем 150-летнюю историю и известна своими премиальными камерами, объективами и оптикой. Основателем компании был Эрнст Ляйтц (Ernst Leitz), который изначально занимался производством микроскопов. Первая серийная камера Leica I была выпущена в 1925 году и стала первым в мире серийным 35-мм компактным фотоаппаратом. Изначально компания носила название Leitz, а в 1986 году была переименована в Leica (LEItz CAmera). До 2012 года она была публичной и торговалась на Франкфуртской бирже, пока семья Кауфманов не выкупила акции и не сделала компанию частной.

Известно, что в 2024 финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, Leica зафиксировала рост выручки до €596 млн, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Основной вклад в рост внесли фотосегмент и мобильное направление благодаря партнерству с Xiaomi, выпускающей смартфоны с брендом Leica.