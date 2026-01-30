Leica Camera може бути продана за €1 мільярд

Власники німецького виробника фототехніки Leica Camera AG розглядають можливість продажу контрольного пакету акцій компанії. Потенційну угоду можна оцінити приблизно в €1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, австрійський бізнесмен Андреас Кауфман та американська інвестиційна компанія Blackstone Inc., яким належить Leica Camera AG, ведуть консультації з фінансовими радниками щодо можливого продажу.

Хто може купити Leica Camera

Серед потенційних претендентів на купівлю пакету акцій називають китайську інвестиційну групу HSG, раніше відому як Sequoia Capital China, а також шведську компанію Altor Equity Partners. При цьому наголошується, що переговори знаходяться на ранній стадії, і жодних гарантій укладання угоди немає. Джерела також зазначають, що родина Кауфманів може залишитися інвестором компанії навіть після завершення продажу.

Представники Leica Camera, Blackstone, HSG та Altor від коментарів відмовилися.

Leica має більш ніж 150-річну історію та відома своїми преміальними камерами, об’єктивами та оптикою. Засновником компанії був Ернст Ляйтц (Ernst Leitz), який спочатку займався виробництвом мікроскопів. Перша серійна камера Leica I була випущена у 1925 році і стала першим у світі серійним 35-мм компактним фотоапаратом. Спочатку компанія звалася Leitz, а в 1986 році була перейменована в Leica (LEItz CAmera). До 2012 року вона була публічною і торгувалася на Франкфуртській біржі, доки родина Кауфманів не викупила акції та не зробила компанію приватною.

Відомо, що у 2024 фінансовому році, що завершився у березні 2025 року, Leica зафіксувала зростання виручки до €596 млн, що на 7,6% більше у порівнянні з попереднім роком. Основний внесок у зростання зробили фотосегмент та мобільний напрямок завдяки партнерству з Xiaomi, що випускає смартфони з брендом Leica.