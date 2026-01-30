Leica Camera може бути продана за €1 мільярд  

Leica Camera може бути продана за €1 мільярд30.01.26
Власники німецького виробника фототехніки Leica Camera AG розглядають можливість продажу контрольного пакету акцій компанії. Потенційну угоду можна оцінити приблизно в €1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел, знайомих із ситуацією, австрійський бізнесмен Андреас Кауфман та американська інвестиційна компанія Blackstone Inc., яким належить Leica Camera AG, ведуть консультації з фінансовими радниками щодо можливого продажу.
Хто може купити Leica Camera
Серед потенційних претендентів на купівлю пакету акцій називають китайську інвестиційну групу HSG, раніше відому як Sequoia Capital China, а також шведську компанію Altor Equity Partners. При цьому наголошується, що переговори знаходяться на ранній стадії, і жодних гарантій укладання угоди немає. Джерела також зазначають, що родина Кауфманів може залишитися інвестором компанії навіть після завершення продажу.
Leica має більш ніж 150-річну історію та відома своїми преміальними камерами, об’єктивами та оптикою. Засновником компанії був Ернст Ляйтц (Ernst Leitz), який спочатку займався виробництвом мікроскопів. Перша серійна камера Leica I була випущена у 1925 році і стала першим у світі серійним 35-мм компактним фотоапаратом. Спочатку компанія звалася Leitz, а в 1986 році була перейменована в Leica (LEItz CAmera). До 2012 року вона була публічною і торгувалася на Франкфуртській біржі, доки родина Кауфманів не викупила акції та не зробила компанію приватною.
Відомо, що у 2024 фінансовому році, що завершився у березні 2025 року, Leica зафіксувала зростання виручки до €596 млн, що на 7,6% більше у порівнянні з попереднім роком. Основний внесок у зростання зробили фотосегмент та мобільний напрямок завдяки партнерству з Xiaomi, що випускає смартфони з брендом Leica.
