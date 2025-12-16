Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве

Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве16.12.25
Американская компания iRobot, в свое время сделавшая роботизированные пылесосы массовым продуктом благодаря линейке Roomba, официально объявила о банкротстве. Компания подала соответствующие документы в суд и сообщила о намерении продать все свои активы основному поставщику – китайской Picea Robotics.
Согласно заявлению iRobot, в случае одобрения сделки судом компания сможет продлить операционную деятельность, реализовывать планы развития продуктов и сохранить глобальное присутствие на рынке. Руководство отмечает, что для потребителей ситуация не должна измениться: мобильные приложения, клиентская поддержка, сотрудничество с партнерами и поставки запчастей останутся без перебоев. Владельцы роботов Roomba, по словам компании, смогут и дальше полноценно пользоваться своими устройствами.
В то же время для инвесторов новость выглядит значительно менее оптимистичным. В случае утверждения сделки владельцы обыкновенных акций iRobot лишатся всех вложенных средств. Компания не стала уточнять, как процедура банкротства и продажа активов окажут влияние на работников в США и других странах.
Финансовые проблемы iRobot резко обострились после того, как в 2024 году Amazon отказалась от приобретения производителя роботов-пылесосов за $1,7 млрд. Соглашение не удалось завершить из-за риска его блокирования европейскими регуляторами. После этого положение компании постепенно ухудшалось, а уже в марте 2025 г. iRobot официально предупредила инвесторов о серьезных сомнениях относительно способности продолжать деятельность.
Несмотря на обновление продуктовой линейки в 2025 году продажи выросли недостаточно, чтобы стабилизировать финансы. Дополнительным ударом стали 46% пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа на продукцию из Вьетнама, где iRobot производит устройства для американского рынка.
Генеральный директор компании Гэри Коэн заявил, что продажа активов Picea Robotics должна укрепить финансовую позицию iRobot и обеспечить непрерывность потребителям, клиентам и партнерам. Окончание соглашения ожидается в феврале 2026 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве бизнес
Американская компания iRobot, в свое время сделавшая роботизированные пылесосы массовым продуктом благодаря линейке Roomba, официально объявила о банкротстве
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry игры рейтинг
Digital Foundry опубликовали свой рейтинг лучших игр 2025 года по графике, и лидер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – в тройку не попал.
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень
lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
Ayaneo Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+