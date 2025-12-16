Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве

Американская компания iRobot, в свое время сделавшая роботизированные пылесосы массовым продуктом благодаря линейке Roomba, официально объявила о банкротстве. Компания подала соответствующие документы в суд и сообщила о намерении продать все свои активы основному поставщику – китайской Picea Robotics.

Согласно заявлению iRobot, в случае одобрения сделки судом компания сможет продлить операционную деятельность, реализовывать планы развития продуктов и сохранить глобальное присутствие на рынке. Руководство отмечает, что для потребителей ситуация не должна измениться: мобильные приложения, клиентская поддержка, сотрудничество с партнерами и поставки запчастей останутся без перебоев. Владельцы роботов Roomba, по словам компании, смогут и дальше полноценно пользоваться своими устройствами.

В то же время для инвесторов новость выглядит значительно менее оптимистичным. В случае утверждения сделки владельцы обыкновенных акций iRobot лишатся всех вложенных средств. Компания не стала уточнять, как процедура банкротства и продажа активов окажут влияние на работников в США и других странах.

Финансовые проблемы iRobot резко обострились после того, как в 2024 году Amazon отказалась от приобретения производителя роботов-пылесосов за $1,7 млрд. Соглашение не удалось завершить из-за риска его блокирования европейскими регуляторами. После этого положение компании постепенно ухудшалось, а уже в марте 2025 г. iRobot официально предупредила инвесторов о серьезных сомнениях относительно способности продолжать деятельность.

Несмотря на обновление продуктовой линейки в 2025 году продажи выросли недостаточно, чтобы стабилизировать финансы. Дополнительным ударом стали 46% пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа на продукцию из Вьетнама, где iRobot производит устройства для американского рынка.

Генеральный директор компании Гэри Коэн заявил, что продажа активов Picea Robotics должна укрепить финансовую позицию iRobot и обеспечить непрерывность потребителям, клиентам и партнерам. Окончание соглашения ожидается в феврале 2026 года.