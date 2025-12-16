Компанія виробник роботів пилососів iRobot оголосила про банкрутство

Американська компанія iRobot, яка свого часу зробила роботизовані пилососи масовим продуктом завдяки лінійці Roomba, офіційно оголосила про банкрутство. Компанія подала відповідні документи до суду та повідомила про намір продати всі свої активи основному постачальнику – китайській Picea Robotics.

Згідно з заявою iRobot, у разі схвалення правочину судом компанія зможе продовжити операційну діяльність, реалізовувати плани розвитку продуктів та зберегти глобальну присутність на ринку. Керівництво зазначає, що для споживачів ситуація не повинна змінитися: мобільні програми, клієнтська підтримка, співпраця з партнерами та постачання запчастин залишаться без перебоїв. Власники роботів Roomba, за словами компанії, зможуть і надалі повноцінно користуватися своїми пристроями.

Водночас, для інвесторів новина виглядає значно менш оптимістичною. У разі затвердження угоди власники звичайних акцій iRobot позбавляться всіх вкладених коштів. Компанія не стала уточнювати, як процедура банкрутства та продаж активів вплинуть на працівників у США та інших країнах.

Фінансові проблеми iRobot різко загострилися після того, як у 2024 році Amazon відмовилася від придбання виробника роботів-пилососів за $1,7 млрд. Угоду не вдалося завершити через ризик її блокування європейськими регуляторами. Після цього становище компанії поступово погіршувалося, а вже у березні 2025 р. iRobot офіційно попередила інвесторів про серйозні сумніви щодо здатності продовжувати діяльність.

Незважаючи на оновлення продуктової лінійки у 2025 році, продажі виросли недостатньо, щоб стабілізувати фінанси. Додатковим ударом стали 46% мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на продукцію з В’єтнаму, де iRobot виробляє пристрої для американського ринку.

Генеральний директор компанії Гері Коен заявив, що продаж активів Picea Robotics має зміцнити фінансову позицію iRobot та забезпечити безперервність споживачам, клієнтам та партнерам. Закінчення угоди очікується у лютому 2026 року.