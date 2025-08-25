Исследование Viber: треть украинцев не выключает уведомления на время сна

Согласно результатам опроса проведенного Rakuten Viber, в котором приняли участие более 30 тысяч пользователей из Украины, многие жители страны продолжают оставлять смартфоны со включёнными уведомлениями даже ночью.

Так, 37% респондентов Viber признались, что не отключают уведомления, поскольку во сне на них не реагируют. Ещё 12% держат звук активным из-за страха пропустить важный звонок или сообщение. В то же время только 34% опрошенных всегда переводят устройство в беззвучный режим, а 9% делают это выборочно.

Исследование также показало, что проблема качества сна выходит за рамки только привычек использования гаджетов. Более трети украинцев спят менее шести часов в сутки: 36% сообщили, что спят по 4–6 часов, а 4% — меньше четырёх. Большинство же (43%) всё же получают 7–8 часов сна, ещё 14% — более восьми часов. Около 3% признались, что в будни недосыпают, но стараются компенсировать это отдыхом на выходных.

В целом данные показывают: значительная часть украинцев недосыпает, а смартфоны оказывают на качество сна скорее косвенное влияние, нежели становятся главной причиной усталости. Методология опроса предусматривала анонимное онлайн-анкетирование, ключевая возрастная группа — 34–45 лет, при этом более половины участников моложе 45 лет.