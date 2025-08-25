Дослідження Viber: третина українців не вимикає повідомлення на час сну

Згідно з результатами опитування проведеного Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 30 тисяч користувачів з України, багато жителів країни продовжують залишати смартфони із ввімкненими повідомленнями навіть уночі.

Так, 37% респондентів Viber зізналися, що не відключають повідомлення, оскільки уві сні на них не реагують. Ще 12% тримають звук активним через страх пропустити важливий дзвінок або повідомлення. У той же час, лише 34% опитаних завжди переводять пристрій у беззвучний режим, а 9% роблять це вибірково.

Дослідження також показало, що проблема якості сну виходить за межі лише звичок використання гаджетів. Більше третини українців сплять менше шести годин на добу: 36% повідомили, що сплять по 4–6 годин, а 4% менше чотирьох. Більшість же (43%) все ж таки отримують 7–8 годин сну, ще 14% — більше восьми годин. Близько 3% зізналися, що у будні недосипають, але намагаються компенсувати це відпочинком у вихідні.

Загалом дані показують: значна частина українців недосипає, а смартфони чинять на якість сну скоріше непрямий вплив, аніж стають головною причиною втоми. Методологія опитування передбачала анонімне онлайн-анкетування, ключова вікова група – 34-45 років, при цьому більше половини учасників молодше 45 років.