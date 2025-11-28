IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass  

IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass28.11.25
IKEA представила две новые Bluetooth-колонки — Solskydd и Kulglass, рассчитанные не только на воспроизведение звука, но и роль заметных интерьерных акцентов. Продажи Solskydd и Kulglass намечены на декабрь 2025 года.
Компания продолжает укреплять направление смарт-устройств, которые не нужно прятать на полке. Новые модели исполнены так, чтобы выглядеть как часть домашнего декора.
Линейку Solskydd создали вместе с дизайнером Теклой Эвелиной Северин. Модель оформлена в виде тканевого диска и будет доступна в трех диаметрах — 8, 11 и 18 дюймов — и в нескольких ярких оттенках. Колонки поддерживают Spotify Tap и работу в паре с другими устройствами, а старшие версии получили три предварительно настроенных эквалайзера. В зависимости от размера цена будет составлять от 80 до 140 долларов.
Kulglass сочетает в себе функции колонки и настольного светильника. Стеклянный абажур создает рассеянный свет, а внутри установлены 25-миллиметровый твиттер и 90-миллиметровый динамик. Максимальная громкость достигает 82,6 дБ. Устройство поддерживает Bluetooth, Spotify Tap и может работать в мультирум-режиме из сети до 100 устройств. Стоимость – около 130 долларов.
