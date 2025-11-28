IKEA представила незвичайні Bluetooth-колонки Solskydd та Kulglass  

IKEA представила незвичайні Bluetooth-колонки Solskydd та Kulglass28.11.25
IKEA представила дві нові Bluetooth-колонки – Solskydd та Kulglass, розраховані не тільки на відтворення звуку, але й роль помітних інтер’єрних акцентів. Продажі Solskydd та Kulglass намічені на грудень 2025 року.
Компанія продовжує зміцнювати напрямок смарт-пристроїв, які не потрібно ховати на полиці. Нові моделі виконані так, щоб виглядати як частина домашнього декору.
Лінійку Solskydd створили разом із дизайнером Теклою Евеліною Северін. Модель оформлена у вигляді тканинного диска і буде доступна у трьох діаметрах – 8, 11 та 18 дюймів – та у кількох яскравих відтінках. Колонки підтримують Spotify Tap і роботу в парі з іншими пристроями, а старші версії отримали три попередньо налаштовані еквалайзери. Залежно від розміру ціна складатиме від 80 до 140 доларів.
Kulglass поєднує функції колонки і настільного світильника. Скляний абажур створює розсіяне світло, а всередині встановлено 25-міліметровий твіттер та 90-міліметровий динамік. Максимальна гучність досягає 82,6 дБ. Пристрій підтримує Bluetooth, Spotify Tap та може працювати в мультирум-режимі з мережі до 100 пристроїв. Вартість – близько 130 доларів.
