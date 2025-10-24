ИИ Gemini в Google Таблицах теперь может работать с несколькими наборами данных24.10.25
Google расширила возможности своего помощника Gemini в Google Sheets, добавив поддержку многотабличного анализа. Теперь пользователи могут создавать формулы, графики и сводные отчёты, которые учитывают данные из разных таблиц в пределах одного листа.
Ранее Gemini мог работать только с одним набором данных, что ограничивало его использование для крупных проектов. После обновления ИИ способен распознавать, сравнивать и обобщать информацию из нескольких таблиц одновременно. Например, можно построить общий график производительности нескольких команд или объединить результаты разных отчётов в единую формулу.
Кроме того, Google добавила выборочный анализ — пользователь может выделить отдельный участок таблицы, и Gemini сосредоточится только на нём.
Основные особенности обновления
- Создание формул — автоматическая генерация сложных формул, учитывающих несколько таблиц.
- Аналитика и визуализация — построение диаграмм, сводок и трендов на основе множества источников.
- Редактирование — внесение изменений в несколько таблиц одновременно через один запрос.
Функция уже доступна пользователям тарифных планов Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, а также Gemini Education, Education Premium, Google AI Pro и AI Ultra.
Google отмечает, что это обновление — очередной шаг в трансформации Workspace в полноценную платформу для аналитики и автоматизации работы с данными, где Gemini становится ключевым инструментом ИИ-поддержки.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
ИИ Gemini в Google Таблицах теперь может работать с несколькими наборами данных Google искусственный интеллект
Google расширила возможности своего помощника Gemini в Google Sheets, добавив поддержку многотабличного анализа
40% новых игр в Steam не заработали и $100, не окупив даже размещения на платформе Steam статистика финансы
В 2025 году у Steam вышло почти 13 тысяч игр, однако для большинства из них все закончилось тихо и безуспешно
Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества
Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ
Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR
В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO
Uklon добавит автоматические чаевые водителям
Vodafone проложит подводный интернет-кабель по дну Черного моря
ASUS ProArt P16 с профессиональным экраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 стоит 229 999 грн.
Razer Phantom White — серия игровых устройств в прозрачном корпусе