ИИ Gemini в Google Таблицах теперь может работать с несколькими наборами данных

Google расширила возможности своего помощника Gemini в Google Sheets, добавив поддержку многотабличного анализа. Теперь пользователи могут создавать формулы, графики и сводные отчёты, которые учитывают данные из разных таблиц в пределах одного листа.

Ранее Gemini мог работать только с одним набором данных, что ограничивало его использование для крупных проектов. После обновления ИИ способен распознавать, сравнивать и обобщать информацию из нескольких таблиц одновременно. Например, можно построить общий график производительности нескольких команд или объединить результаты разных отчётов в единую формулу.

Кроме того, Google добавила выборочный анализ — пользователь может выделить отдельный участок таблицы, и Gemini сосредоточится только на нём.

Основные особенности обновления

Создание формул — автоматическая генерация сложных формул, учитывающих несколько таблиц.

Аналитика и визуализация — построение диаграмм, сводок и трендов на основе множества источников.

Редактирование — внесение изменений в несколько таблиц одновременно через один запрос.

Функция уже доступна пользователям тарифных планов Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, а также Gemini Education, Education Premium, Google AI Pro и AI Ultra.

Google отмечает, что это обновление — очередной шаг в трансформации Workspace в полноценную платформу для аналитики и автоматизации работы с данными, где Gemini становится ключевым инструментом ИИ-поддержки.