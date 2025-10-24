ШІ Gemini у Google Таблицях тепер може працювати з кількома наборами даних24.10.25
Google розширила можливості свого помічника Gemini у Google Sheets, додавши підтримку багатотабличного аналізу. Тепер користувачі можуть створювати формули, графіки та зведені звіти, які враховують дані з різних таблиць у межах одного аркуша.
Раніше Gemini міг працювати лише з одним набором даних, що обмежувало його використання для великих проектів. Після оновлення ШІ здатний розпізнавати, порівнювати та узагальнювати інформацію з кількох таблиць одночасно. Наприклад, можна побудувати загальний графік продуктивності кількох команд або поєднати результати різних звітів у єдину формулу.
Крім того, Google додала вибірковий аналіз – користувач може виділити окрему ділянку таблиці, і Gemini зосередиться лише на ньому.
Основні особливості оновлення
- Створення формул — автоматична генерація складних формул, що враховують кілька таблиць.
- Аналітика та візуалізація — побудова діаграм, зведень та трендів на основі безлічі джерел.
- Редагування — внесення змін до декількох таблиць одночасно через один запит.
Функція вже доступна користувачам тарифних планів Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Gemini Education, Education Premium, Google AI Pro та AI Ultra.
Google зазначає, що це оновлення – черговий крок у трансформації Workspace на повноцінну платформу для аналітики та автоматизації роботи з даними, де Gemini стає ключовим інструментом ШІ -підтримки.
