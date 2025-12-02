Игровой монитор MSI MAG 275QF E20 с частотой 200 Гц стоит чуть больше $100

MSI представила новый бюджетный игровой монитор MAG 275QF E20, сочетающий высокую частоту обновления с доступной ценой.

Игровой монитор MSI MAG 275QF E20 оснащен 27-дюймовой панелью Rapid IPS с разрешением QHD (2560×1440 пикселей). Частота обновления достигает 200 Гц через DisplayPort и 144 Гц при подключении через HDMI. Время отзыва составляет всего 0,5 мс (GtG), что делает монитор удобным для динамических игр и киберспортивных соревнований.

MAG 275QF E20 охватывает 101% пространства sRGB (CIE 1976), поддерживает 10-битный цвет (8 бит + FRC), а яркость достигает 300 нит при контрастности 1000:1. Среди технологий, реализованных в модели, заявлены Adaptive Sync, HDR Ready, DC Dimming и фильтр синего света. Для геймеров предусмотрена функция AI Crosshair, которая позволяет выводить прицел прямо на экран, даже если игра первоначально его не отображает.

На данный момент монитор доступен в Китае по цене около 111 долларов, однако скоро устройство появится и на международном рынке: информация о MAG 275QF E20 уже опубликована на глобальном сайте MSI.