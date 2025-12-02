Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100  

Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $10002.12.25
MSI представила новий бюджетний ігровий монітор MAG 275QF E20, що поєднує високу частоту поновлення з доступною ціною.
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 оснащений 27-дюймовою панеллю Rapid IPS з роздільною здатністю QHD (2560×1440 пікселів). Частота оновлення досягає 200 Гц через DisplayPort та 144 Гц при підключенні через HDMI. Час відкликання складає всього 0,5 мс (GtG), що робить монітор зручним для динамічних ігор та кіберспортивних змагань.
MAG 275QF E20 охоплює 101% простору sRGB (CIE 1976), підтримує 10-бітовий колір (8 біт + FRC), а яскравість досягає 300 нит при контрастності 1000:1. Серед технологій, реалізованих у моделі, заявлені Adaptive Sync, HDR Ready, DC Dimming та фільтр синього світла. Для геймерів передбачена функція AI Crosshair, яка дозволяє виводити приціл прямо на екран навіть якщо гра спочатку його не відображає.
На даний момент монітор доступний у Китаї за ціною близько 111 доларів, проте незабаром пристрій з’явиться і на міжнародному ринку: інформація про MAG 275QF E20 вже опублікована на глобальному сайті MSI.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100 MSI монiтор
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 оснащений 27-дюймовою панеллю Rapid IPS з роздільною здатністю QHD
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі Xiaomi розумний будинок
Пилосос Xiaomi S40 Pro підтримує як сухе, так і вологе прибирання, а також сценарії мультирум для одночасного очищення кількох приміщень.
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс
Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе
Lumia 2 – смарт сережки з моніторингом здоров’я
adidas — створюйте свої тренди та відрізняйтесь унікальним драйвом!