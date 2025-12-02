Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100

MSI представила новий бюджетний ігровий монітор MAG 275QF E20, що поєднує високу частоту поновлення з доступною ціною.

Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 оснащений 27-дюймовою панеллю Rapid IPS з роздільною здатністю QHD (2560×1440 пікселів). Частота оновлення досягає 200 Гц через DisplayPort та 144 Гц при підключенні через HDMI. Час відкликання складає всього 0,5 мс (GtG), що робить монітор зручним для динамічних ігор та кіберспортивних змагань.

MAG 275QF E20 охоплює 101% простору sRGB (CIE 1976), підтримує 10-бітовий колір (8 біт + FRC), а яскравість досягає 300 нит при контрастності 1000:1. Серед технологій, реалізованих у моделі, заявлені Adaptive Sync, HDR Ready, DC Dimming та фільтр синього світла. Для геймерів передбачена функція AI Crosshair, яка дозволяє виводити приціл прямо на екран навіть якщо гра спочатку його не відображає.

На даний момент монітор доступний у Китаї за ціною близько 111 доларів, проте незабаром пристрій з’явиться і на міжнародному ринку: інформація про MAG 275QF E20 вже опублікована на глобальному сайті MSI.