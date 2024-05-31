Игра God of War Ragnarök выйдет на ПК 19 сентября31.05.24
Во время презентации State of Play Sony объявила, что God of War Ragnarök выйдет на ПК 19 сентября. Игра, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4 и 5, уже доступна для предварительного заказа, и новый трейлер был выпущен.
Для игры на ПК потребуется учетная запись PlayStation Network, что ограничит доступность игры в ряде стран, где PlayStation Network не поддерживается. Это требование аналогично тому, что недавно применялось к Helldivers 2, что вызвало недовольство среди геймеров, поскольку подобное требование приводит к невозможности приобрести игру в 180 странах, доступных на Steam, но не в PlayStation Network.
ПК-версия God of War Ragnarok будет поддерживать разблокированную частоту кадров, совместимость с технологиями NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3. Кроме того, будет доступно бесплатное DLC Valhalla, выпущенное для консолей в конце 2023 года.
Этот порт появляется на фоне усилий издателей расширить охват своих игр за пределы эксклюзивных консолей, чтобы привлечь больше игроков. God of War Ragnarök станет одним из самых быстрых ПК-портов для Sony, по сравнению с другими эксклюзивами, такими как The Last Of Us, Horizon Zero Dawn и Ghost of Tsushima, которые вышли на ПК через три или более лет после первоначального релиза на консолях.
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Игра God of War Ragnarök выйдет на ПК 19 сентябряWindows игры
Для игры God of War Ragnarok на ПК потребуется учетная запись PlayStation Network, что ограничит доступность игры в ряде стран, где PlayStation Network не поддерживается