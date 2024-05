Гра God of War Ragnarök вийде на ПК 19 вересня

Під час презентації State of Play Sony оголосила, що God of War Ragnarök вийде на ПК 19 вересня. Гра, яка раніше була ексклюзивом для PlayStation 4 і 5, вже доступна для попереднього замовлення і новий трейлер був випущений.

Для гри на ПК буде потрібно обліковий запис PlayStation Network, що обмежить доступність гри в ряді країн, де PlayStation Network не підтримується. Ця вимога аналогічна тому, що нещодавно застосовувалося до Helldivers 2, що викликало невдоволення серед геймерів, оскільки подібна вимога призводить до неможливості придбати гру в 180 країнах, доступних на Steam, але не PlayStation Network.

ПК-версія God of War Ragnarok підтримуватиме розблоковану частоту кадрів, сумісність із технологіями NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 та Intel XeSS 1.3. Крім того, буде доступне безкоштовне DLC Valhalla, випущене для консолей наприкінці 2023 року.

Цей порт з’являється на тлі зусиль видавців розширити охоплення своїх ігор за межі ексклюзивних консолей, щоб залучити більше гравців. God of War Ragnarök стане одним із найшвидших ПК-портів для Sony, в порівнянні з іншими ексклюзивами, такими як The Last Of Us, Horizon Zero Dawn та Ghost of Tsushima, які вийшли на ПК через три або більше років після початкового релізу на консолях .