 

Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера

25.01.26

Hyundai Staria camper

 

Hyundai представила концепт Staria Camper вскоре после мировой премьеры Staria Electric. Прототип показали на выставке CMT в Штутгарте, где компания параллельно собирает отзывы посетителей, чтобы оценить интерес к возможному серийному выпуску модели для европейского рынка.

 

Что известно про Hyundai Staria кемпер

 

В случае запуска в серию Staria Camper будет построен на базе Staria Electric, хотя выставочный образец, вероятно, ещё не является полностью электрическим. На опубликованных изображениях можно заметить крупную решётку радиатора с медными акцентами, тогда как у электрической версии Staria передняя часть закрыта и оснащена интегрированным разъёмом для зарядки.

 

Hyundai Staria camper

 

Электрическая модификация модели была представлена несколькими днями ранее на автосалоне в Брюсселе. Старт её продаж запланирован на 2026 год.

 

Staria Electric получит батарею ёмкостью 84 кВт·ч и электромотор мощностью 160 кВт, знакомые по Ioniq 5, а также 800-вольтовую архитектуру и быструю систему зарядки. Запас хода по циклу WLTP оценивается примерно в 400 километров, при этом окончательные характеристики производитель пообещал раскрыть позднее.

 

Кемпер оснащён полностью интегрированной подъёмной крышей с электроприводом, окрашенной в цвет кузова и спроектированной с учётом аэродинамики модели. В крышу встроены солнечные панели, которые за пять часов солнечного дня способны выработать до 2,6 кВт·ч энергии для тяговой батареи или автономного питания оборудования.

 

Hyundai Staria camper

 

В салоне предусмотрен холодильник объёмом 36 литров, поворотные передние сиденья и задние кресла, которые одним нажатием кнопки трансформируются в спальное место для двух человек. Также в оснащение входят компактная мойка, внешний душ и выдвижная маркиза.


25.01.26 | 15.09
