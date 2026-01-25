 

Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера

25.01.26

Hyundai Staria camper

 

Hyundai представила концепт Staria Camper невдовзі після світової прем’єри Staria Electric. Прототип показали на виставці CMT у Штутгарті, де компанія паралельно збирає відгуки відвідувачів, щоб оцінити інтерес до можливого серійного випуску моделі для європейського ринку.

 

Що відомо про Hyundai Staria кемпер

 

У разі запуску в серію Staria Camper буде побудовано на базі Staria Electric, хоча виставковий зразок, ймовірно, ще не є повністю електричним. На опублікованих зображеннях можна помітити велику решітку радіатора з мідними акцентами, тоді як електрична версія Staria передня частина закрита і оснащена інтегрованим роз’ємом для зарядки.

 

Hyundai Staria camper820

 

Електрична модифікація моделі була представлена ​​декількома днями раніше на автосалоні в Брюсселі. Старт її продажу заплановано на 2026 рік.

 

Staria Electric отримає батарею ємністю 84 кВт·год та електромотор потужністю 160 кВт, знайомі по Ioniq 5, а також 800-вольтову архітектуру та швидку систему зарядки. Запас ходу по циклу WLTP оцінюється приблизно 400 кілометрів, при цьому остаточні характеристики виробник пообіцяв розкрити пізніше.

 

Кемпер оснащений повністю інтегрованим підйомним дахом з електроприводом, пофарбованим у колір кузова та спроектованим з урахуванням аеродинаміки моделі. У дах вбудовані сонячні панелі, які за п’ять годин сонячного дня здатні виробити до 2,6 кВт·год енергії для тягової батареї або автономного живлення обладнання.

 

Hyundai Staria camper820

 

У салоні передбачений холодильник об’ємом 36 літрів, поворотні передні сидіння та задні крісла, які одним натисканням кнопки трансформуються у спальне місце для двох осіб. Також в оснащення входять компактне миття, зовнішній душ і висувна маркіза.


