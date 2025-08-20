Grammarly запустила 8 новых ИИ-помощников20.08.25
Основанная в Украине компания Grammarly запустила восемь новых искусственных интеллект-агентов, которые будут помогать пользователям в выполнении письменных задач — от поиска источников и проверки на плагиат до прогнозирования реакции аудитории и предварительного оценивания работы.
Новые инструменты изначально появятся в docs — «ИИ-нативном» редакторе Grammarly, где доступны все функции напрямую в процессе написания текста. В компании отмечают, что это первый шаг к трансформации сервиса в платформу, способную обеспечивать работу агентов в разных средах, где работают пользователи.
Новые ИИ агенті Grammarly
- Reader Reactions — прогнозирует, какие выводы сделает читатель, какие вопросы могут остаться без ответа и где возможны недопонимания; помогает автору адаптировать текст под аудиторию.
- AI Grader — формирует персонализированные рекомендации и ориентировочную оценку на основе критериев курса, темы работы и доступных данных о преподавателе.
- Citation Finder — подбирает релевантные источники, подтверждающие или опровергающие утверждения, и автоматически оформляет ссылки.
- Expert Review — даёт экспертную оценку и советы по теме для повышения качества текста и соответствия академическим или профессиональным стандартам.
- Proofreader — корректирует текст с учётом стиля автора и целевой аудитории.
- AI Detector — определяет вероятность того, что текст был создан человеком или ИИ, помогая сохранить его аутентичность.
- Plagiarism Checker — выявляет непреднамеренные совпадения и проверяет оригинальность работы.
- Paraphraser — адаптирует текст под нужный тон, аудиторию и стиль.
Кроме того, в docs будет встроен AI Chat — помощник для генерации идей, резюмирования и доработки проектов. На старте новые агенты будут доступны в версиях Grammarly Free и Grammarly Pro. Позже в 2025 году компания планирует расширить доступ и на Grammarly Enterprise, и на Grammarly for Education. При этом AI Detector и Plagiarism Checker изначально получат только подписчики Pro.
