Grammarly запустила 8 новых ИИ-помощников

Основанная в Украине компания Grammarly запустила восемь новых искусственных интеллект-агентов, которые будут помогать пользователям в выполнении письменных задач — от поиска источников и проверки на плагиат до прогнозирования реакции аудитории и предварительного оценивания работы.

Новые инструменты изначально появятся в docs — «ИИ-нативном» редакторе Grammarly, где доступны все функции напрямую в процессе написания текста. В компании отмечают, что это первый шаг к трансформации сервиса в платформу, способную обеспечивать работу агентов в разных средах, где работают пользователи.

Новые ИИ агенті Grammarly

Reader Reactions — прогнозирует, какие выводы сделает читатель, какие вопросы могут остаться без ответа и где возможны недопонимания; помогает автору адаптировать текст под аудиторию.

AI Grader — формирует персонализированные рекомендации и ориентировочную оценку на основе критериев курса, темы работы и доступных данных о преподавателе.

Citation Finder — подбирает релевантные источники, подтверждающие или опровергающие утверждения, и автоматически оформляет ссылки.

Expert Review — даёт экспертную оценку и советы по теме для повышения качества текста и соответствия академическим или профессиональным стандартам.

Proofreader — корректирует текст с учётом стиля автора и целевой аудитории.

AI Detector — определяет вероятность того, что текст был создан человеком или ИИ, помогая сохранить его аутентичность.

Plagiarism Checker — выявляет непреднамеренные совпадения и проверяет оригинальность работы.

Paraphraser — адаптирует текст под нужный тон, аудиторию и стиль.

Кроме того, в docs будет встроен AI Chat — помощник для генерации идей, резюмирования и доработки проектов. На старте новые агенты будут доступны в версиях Grammarly Free и Grammarly Pro. Позже в 2025 году компания планирует расширить доступ и на Grammarly Enterprise, и на Grammarly for Education. При этом AI Detector и Plagiarism Checker изначально получат только подписчики Pro.