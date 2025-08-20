Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників

Заснована в Україні компанія Grammarly запустила вісім нових штучних інтелект-агентів, які допомагатимуть користувачам у виконанні письмових завдань — від пошуку джерел та перевірки на плагіат до прогнозування реакції аудиторії та попереднього оцінювання роботи.

Нові інструменти спочатку з’являться в docs — «ШІ-нативний» редактор Grammarly, де доступні всі функції безпосередньо в процесі написання тексту. У компанії відзначають, що це перший крок до трансформації сервісу на платформу, здатну забезпечувати роботу агентів у різних середовищах, де працюють користувачі.

Нові ШІ агенти Grammarly

Reader Reactions — прогнозує, які висновки зробить читач, які питання можуть залишитися без відповіді та де можливі непорозуміння; допомагає автору адаптувати текст до аудиторії.

AI Grader — формує персоналізовані рекомендації та орієнтовну оцінку на основі критеріїв курсу, теми роботи та доступних даних про викладача.

Citation Finder – підбирає релевантні джерела, що підтверджують або спростовують твердження, і автоматично оформляє посилання.

Expert Review — дає експертну оцінку та поради з теми для підвищення якості тексту та відповідності академічним чи професійним стандартам.

Proofreader — коригує текст з урахуванням стилю автора та цільової аудиторії.

AI Detector — визначає ймовірність того, що текст був створений людиною або ШІ, допомагаючи зберегти її автентичність.

Plagiarism Checker — виявляє ненавмисні збіги та перевіряє оригінальність роботи.

Paraphraser — адаптує текст до потрібного тону, аудиторії та стилю.

Крім того, в docs буде вбудований AI Chat – помічник для генерації ідей, резюмування та доопрацювання проектів. На старті нові агенти будуть доступні у версіях Grammarly Free та Grammarly Pro. Пізніше 2025 року компанія планує розширити доступ і на Grammarly Enterprise, і на Grammarly for Education. При цьому AI Detector та Plagiarism Checker спочатку отримають лише передплатники Pro.