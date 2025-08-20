Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників20.08.25
Заснована в Україні компанія Grammarly запустила вісім нових штучних інтелект-агентів, які допомагатимуть користувачам у виконанні письмових завдань — від пошуку джерел та перевірки на плагіат до прогнозування реакції аудиторії та попереднього оцінювання роботи.
Нові інструменти спочатку з’являться в docs — «ШІ-нативний» редактор Grammarly, де доступні всі функції безпосередньо в процесі написання тексту. У компанії відзначають, що це перший крок до трансформації сервісу на платформу, здатну забезпечувати роботу агентів у різних середовищах, де працюють користувачі.
Нові ШІ агенти Grammarly
- Reader Reactions — прогнозує, які висновки зробить читач, які питання можуть залишитися без відповіді та де можливі непорозуміння; допомагає автору адаптувати текст до аудиторії.
- AI Grader — формує персоналізовані рекомендації та орієнтовну оцінку на основі критеріїв курсу, теми роботи та доступних даних про викладача.
- Citation Finder – підбирає релевантні джерела, що підтверджують або спростовують твердження, і автоматично оформляє посилання.
- Expert Review — дає експертну оцінку та поради з теми для підвищення якості тексту та відповідності академічним чи професійним стандартам.
- Proofreader — коригує текст з урахуванням стилю автора та цільової аудиторії.
- AI Detector — визначає ймовірність того, що текст був створений людиною або ШІ, допомагаючи зберегти її автентичність.
- Plagiarism Checker — виявляє ненавмисні збіги та перевіряє оригінальність роботи.
- Paraphraser — адаптує текст до потрібного тону, аудиторії та стилю.
Крім того, в docs буде вбудований AI Chat – помічник для генерації ідей, резюмування та доопрацювання проектів. На старті нові агенти будуть доступні у версіях Grammarly Free та Grammarly Pro. Пізніше 2025 року компанія планує розширити доступ і на Grammarly Enterprise, і на Grammarly for Education. При цьому AI Detector та Plagiarism Checker спочатку отримають лише передплатники Pro.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників розробка штучний інтелект
Grammarly запустила вісім нових штучних інтелект-агентів, які допомагатимуть користувачам у виконанні письмових завдань
NASA та Google тестують медичний цифровий асистент з ШІ для космонавтів Google NASA
NASA спільно з Google розпочали випробування цифрового медичного асистента на базі штучного інтелекту
Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників
Дональд Трамп хоче підняти мита на імпорт чіпів до 300%
Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90%
Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц
Xiaomi випустила зубну щітку зі штучним інтелектом
У соціальній мережі Threads вже 400 млн активних користувачів
19 пристроїв Samsung які отримуватимуть 7 років оновлень Андроїд
Sony остаточно залишила росію
Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах
Ajax випустила камери спостереження з підсвічуванням білим світлом
Київстар вийшла на біржу Nasdaq
Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги